الأمم المتحدة تدعو المجلس الاستشارى الصومالى لاستكمال الانتخابات

جدة - نرمين السيد - دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، اليوم الثلاثاء، قادة المجلس الاستشارى الوطنى الصومالى لتنظيم جدول زمنى لاستكمال العملية الانتخابية يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.





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