جدة - نرمين السيد - وقال قادة الحزب، فى بيان مشترك، إن شتاينماير "رئيس اتحادى جيد للغاية ويحظى باحترام كبير، وقدّم خدمات كبيرة لبلدنا خلال ولايته الأولى"، وأضافوا: "مقتنعون أنه سيواصل دعم وتوجيه مجتمعنا فى طريقه الصعب للخروج من الجائحة"، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".
وكان الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الذى ينتمى إليه الرئيس، والحزب الديمقراطى الحُر، قد أعلنوا دعمهم لشتاينماير، ومن شأن تلك الكتلة البرلمانية جعله الفائز المحتمل، ليتولى فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام.
ولم يتقدم أى مرشح آخر حتى الآن لمنافسة شتاينماير، ومن المقرر إجراء التصويت البرلمانى يوم 13 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شتاينماير فى طريقه لولاية رئاسية ثانية فى ألمانيا بعد حصد تأييد الخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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