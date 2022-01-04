قتل طفلان وأجلي نحو 24 ألف شخص إثر فيضانات عارمة اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية، يعزو مدافعون عن البيئة أسبابها إلى تأثير إزالة الغابات.
وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ 31 ديسمبر إلى فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في المناطق السكنية، بحسب وكالة إدارة الكوارث المحلية.
ووصف سكان محليون تلك الفيضانات بأنها الأسوأ التي تسهدها البلاد.
وأعلنت سلطات إقليم أتشيه (شمال) حالة الطوارئ بعد الكارثة التي دمرت مباني عامة وبنى تحتية ومناطق زراعية.
وفي مقاطعة جامبي الزراعية وسط سومطرة، تضرر 24 ألف شخص من الفيضانات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا. وترتبط هذه الفيضانات ارتباطا وثيقا بانحسار الغابات في مناطق تشتهر بمزارع زيت النخيل، بحسب منظمة "والهي" البيئية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع طفلين وإجلاء الآلاف في فيضانات إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.