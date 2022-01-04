تسرب منتجات نفطية في قناة الملاحة مارسيل-رونو

أفادت قناة BFMTV، بحدوث تسرب للمنتجات النفطية من مصفاة تابعة لشركة "توتال" إلى مياه قناة مرسيليا-رون في جنوب فرنسا.
وأضافت القناة: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى BFM Marseille، تم اكتشاف وجود مشتقات نفطية في قناة مرسيليا - رون بعد ظهر يوم الاثنين. وهذا التلوث مرتبط بمصفاة Total La Mede الواقعة في بلدة شاتونوف لو مارتيج".
وأشارت القناة، إلى أن إدارة المصفاة أوعزت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عواقب التسرب.
ووفقا للإدارة ونقابة العاملين في المصفاة، يبقى هذا "التسريب في الحدود المعتدلة نسبيا".
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