كرواتيا تسجل أول إصابة بمتحور فلورونا الجديد

أعلنت المتحدثة باسم المعهد الوطني الكرواتي للصحة العامة ديجانا ماير تسجيل أول إصابة بفيروس "فلورونا" الجديد، وهي حالة إصابة مزدوجة بفيروس كورونا المستجد وإلانفلونزا.

وقالت ماير - حسبما ذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، اليوم الثلاثاء - "تم رصد الحالة الأولى لفلورونا في كرواتيا، والمريض مصاب بالإنفلونزا وكورونا معا، وهذا يعقد الموقف مع مرضين وأعراض مشابهة لكليهما، والتي تختلط مع بعضها البعض ويصعب تمييزها".

وعلى عكس "ألفا، بيتا، دلتا، أوميكرون" وغيرها، فإن "فلورونا" ليست نوعًا متحورًا من فيروس كورونا، وإنما حالة عدوى تنفسية مزدوجة ناجمة عن كورونا ومسببات أمراض الإنفلونزا، وعندما تكون فيروسات هاتين موجودة في الجسم في نفس الوقت، يشار إلى الحالة باسم "فلورونا".

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت تأكيد إسرائيل تسجيل أول حالة إصابة بـ"فلورونا" في أواخر ديسمبر 2021، فيما كانت سلطات الصحة الكرواتية قد أعلنت، في الأسبوع الأول من ديسمبر، رصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون".

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