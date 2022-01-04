حساب المواطن دخول حسابي و تحديث حساب المواطن برقم الهوية

حساب المواطن دخول حسابي برقم الهوية والاستفادة من خدمات الاستعلام التي يقدمها البرنامج للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية، وتحديث حساب المواطن برقم الهوية؛ تعد هذه الخطوات من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج حساب المواطن للمستفيدين، لذلك أتاح لأرباب الأسر التسجيل في حساب المواطن وكتابة البيانات والمعلومات الأساسية المطلوبة، وإرفاق المستندات اللازمة من أجل الاستعلام عن حالة الأهلية؛ وترجع أهمية الاستعلام في ضمان استمرارية صرف دعم حساب المواطن المخصص للأسر المحتاجة، تلك الأسر التي تأثرت حركة التحسينات والإصلاحات التي شهدتها السعودية في الفترة الماضية.

حساب المواطن دخول حسابي

أتاح برنامج حساب المواطن دخول حسابي للمستفيدين، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. تسجيل بيانات الحساب الشخصي متمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور. إعادة إدخال رمز التحقق البشري. النقر على زر تسجيل دخول.

وبهذا يكون استطاع المواطن المستفيد من دعم حساب المواطن تسجيل دخول حساب المواطن، وبعد ذلك ينتقل إلى الحساب الشخصي ويقوم بإجراء تحديث حساب المواطن برقم الهوية في حالة التغيير، سواء تغيير رقم الجوال أو تعديل بيانات المستفيدين أو بيانات الحساب أو الدخل الشهري.

حساب المواطن تسجيل جديد

عند الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن يستطيع كافة المواطنين المقيمين بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية تسجيل جديد حساب المواطن، لذلك من خلال إنشاء حساب جديد في البوابة الإلكترونية ca.gov.sa بالخطوات التالية:

الدخول في البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على تسجيل مستخدم جديد. الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية. القيام بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. العمل على تسجيل رمز التفعيل الذي تم إرساله على في رسالة نصية عبر رقم الجوال. القيام بتغيير كلمة السر وإعادة تأكيدها. العمل على إكمال طلب حساب المواطن دخول حسابي. القيام بكتابة بيانات الدخل والحساب البنكي والتابعين. الإقرار بصحة البيانات. القيام بإرفاق البيانات المطلوبة. النقر على خيار التسجيل في حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تعديل البيانات المسجلة في الحساب الشخصي للمستفيد، وترجع أهمية تحديث حساب المواطن؛ في صرف الدعم المستحق بشكل شهري، فضلًا عن تحول بعض الحالات لعدم الأهلية نتيجة عدم تحديث حساب المواطن دخول حسابي ووجود اختلاف في البيانات المسجلة، وأما عن طريقة التحديث أو التعديل بالخطوات التالية:

دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. الانتقال إلى تبويب بيانات المستفيد. العمل على تعديل رقم الجوال. النقر على تأكيد.

تسجيل دخول حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن أحد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج حساب المواطن للمواطنين المستفيدين “رب الأسرة” من الدعم الشهري، لذلك يستطيع رب الأسرة تسجيل حساب المواطن دخول حسابي بالطريقة التالية:

إنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة لذلك. إرفاق المستندات والوثائق اللازمة لذلك. النقر على تسجيل والانتظار حتى يتم الإشعار برقم المعاملة لذلك.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن أربعة قنوات للتواصل من المستفيدين؛ وذلك للرد على الاستفسارات والتساؤلات، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والعمل على إيجاد حل جذري لها، لذلك تتمثل أرقام حساب المواطن في:

دخول حسابي حساب المواطن ca.gov.sa.

خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة لذلك.

خدمة المستفيدين يوميًا من الساعة الواحدة مساء وحتى العاشرة مساءً فيما عدا يومي الجمعة والسبت.

مركز الاتصال 19912.

حاسبة حساب المواطن

الحاسبة التقديرية حساب المواطن هي أحد الخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن للمستفيدين؛ حيث تمكنهم من التعرف على مبلغ الاستحقاق الدفعة الجديدة، ولكن يتمكن المستفيد من استخدامها لابد من تحديد الراتب الشهري والدخل الإضافي إن وجد، و يمكن استخدامها بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن دخول حسابي. الانتقال إلى الحاسبة التقديرية. الإجابة على التساؤلات المطروحة لذلك. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. التأكد من الدخل الشهري وحالة الأهلية. النقر على أيقونة احسب.

رابط دخول حساب المواطن

أطلق برنامج حساب المواطن رابط البوابة الإلكترونية https://www.ca.gov.sa؛ لكي تكون وسيلة المستفيدين في الحصول على الخدمات الإلكترونية، فمن خلال دخول حسابي في بوابة حساب المواطن يستطيع المستفيد إنشاء حساب جديد، والتسجيل في البرنامج، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى الاستعلام عن موعد الصرف، بالإضافة إلى إمكانية حساب مبلغ الاستحقاق من خلال استخدام الحاسبة التقديرية، وغيرها من الخدمات.