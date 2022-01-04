تعالي أقولك أزاي تتخلصي من الهالات السوداء تحت العين نهائياً وشك هينور زي القمر

الهالات السوداء هي عبارة عن اسمرار واضح تحت العين وفي منطقة محيط العين بالكامل، وقد يعطي شكل غير محبوب لدى المصابين به، وتعتبر الهالات السوداء من أكثر المشكلات التي تسعى دائمًا العديد من النساء لوجود حلول سريعة للتخلص منه في أسرع وقت، ومن أهم هذه الطرق التي لها تأثير فعال هو استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد في تفتيح هذه المنطقة وإعادتها إلى طبيعتها بالشكل المطلوب.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تغير لون الاسمرار الذي قد يصيب محيط العين إلى اللون الطبيعي للوجه، فتظهر بشكل أفضل ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام زيت اللوز الحلو

هذا الزيت من أهم أنواع الزيوت الطبيعية المفيدة جدًا كما أنه يساعد في تفتيح وتلطيف منطقة محيط العين بدون اي اثار سلبية وطريقة الاستخدام كالتالي:

أضيفي بعض قطرات من زيت اللون إلى ثكنة نظيفة.

ضعي هذه القطنة على منطقة محيط العين.

اتركيها لمدة عشرة دقائق.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

عصير الطماطم وعصير الليمون

عصير الطماطم والليمون هذه الوصفة تحتوي على العديد من الفيتامينات التي لها دور في تفتيح منطقة تحت العين وطريقة الاستخدام كالآتي:

احضري ملعقتين من عصير الطماطم المركز الطبيعي.

أضيفي إليه بعض القطرات من عصير الليمون.

اخلطي المكونين جيدًا.

ضعي هذا الخليط على محيط العين.

اتركية لمدة ٢٠ دقيقة.

اغسلي عينيك بعد انتهاء هذه المدة بالماء الفاتر.

زيت الزيتون مع الكركم

هذه الوصفة رائعة لهذه المنطقة الحساسة وتساعد في تفتيح منطقة محيط العين بكل سهولة، وبدون اي أضرار وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري قطرات من زيت الزيتون، مع ملعقة من مسحوق الكركم.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا.

ضعي هذا الخليط على منطقة محيط العينين.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك وسوف تحصلين على أفضل نتيجة.

ماسك الخيار

الخيار له العديد من الخصائص التي تساعد على تهدئة هذه المنطقة وتفتيحها و طريقة الاستخدام من خلال الآتي: