120 ألف ريال منتج نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر 40 شهر

للعاطل والموظف السعودي بالمملكة العربية السعودية تم توفير له تمويل العمل الحر لتشجيع القادرين على العمل داخل المملكة على فتح مشروعات لهم تساعدهم على تحسين المعيشة وتوفير مطالبهم الأساسية بدون الحصول على دعم مالي لذلك وفر بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ للعمل الحر وتم توفير له مزايا عديدة سواء كان من أجل الحصول على التمويل النقدي أو التمويل العيني في السعودية وسوف نوضح اليوم تفاصيل التمويل النقدي الذي يمتاز بالعدبد من المزايا التمويلية ومن ضمن تلك المزايا التمويلية المتاحة بالبنك الحصول على طلب التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعون شهراً كما يصل مبلغ التمويل حتى 120 ألف ريال سعودي لدى منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة.

أهم شروط الحصول على منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية

التمويل النقدي يصل إلى مائة وعشرون ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء سواء من العاطلين أو الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل العمل الحر في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل يطلب أن لا يزبد الدخل الشهري للموظفين السعوديين عن 20 ألف ريال سعودي عند التقديم على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك يطلب تمويل العمل الحر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 18عام إلى 60 عام فقط لا غير.

توفير سجل ائتماني جيد مع إحضار وثيقة العمل الحر لدى وزارة العمل المعروفة بأسم وزارة الموارد البشرية.

التمويل بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية شهرية.

يدفع مرة واحدة فقط لا غير 4000 ريال سعودي رسوم إدارية.

أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعون شهر لدى منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

يمتاز التمويل بأنه مطابقًا ومتوافقًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية في السعودية.

كذلك التمويل لجميع المواطنين السعوديين لكن مخصص للعاطلين والموظفين فقط لا غير.

إيضًا تمويل العمل الحر يمنح إعفاء لأسرة المتوفي أو بسبب العجز الكلي حسب شروط بوليصة التأمين بالمملكة.

مميزات الحصول على منتج نفاذ للعمل الحر في المملكة