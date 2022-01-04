موقع الاستعلام عن نتائج الموازي 2021 – 2022 pdf وزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.dirasat-gate.org

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتزايد مؤشرات البحث الآن بشكل كبير في جميع انحاء العراق للتعرف على رابط وكيفية استخراج نتائج القبول الموازي الخاص بالجامعات العراقية، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اقتراب الإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول الطلاب الذين تقدموا بها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن الضوابط الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد بالنسبة لطلاب الصف السادس الذين تقدموا خلال الأيام الأخيرة لتدوين رغبات القبول، ونستعرض الآن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتائج القبول الموازي وزارة التعليم العالي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تطبيق ضوابط القبول الموازي، على ألا يقل المعدل الخاص بالطالب المتقدم عن 3 درجات بالحد الادنى الخاصة بالقبول في الكليات الطبية، وألا يقل عن أربعة درجات للقبول في كليات الهندسة، والا يقل عن خمسة درجات لكي يتم القبول في كليات العلوم، على أن يتم تحديد القبول بناء على هذه الضوابط، وقد اشارت وزارة التعليم العالي أن يتم الإعلان عن طرح نتائج القبول الموازي خلال الساعات القليلة المقبلة لجميع الطلاب، حيث اكدت الوزارة ان النتائج قد تم الانتهاء من رصدها خلال الأيام الأخيرة تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار تسهيل الحصول على النتائج واستخراجها الكترونيا من قبل الطلاب واولياء الامور.

درجات الحدود الدنيا للقبول الموازي 2021/2022

الحدود الدنيا للموازي لكليات الطب

طب بغداد 99.3

طب الكندي 98.8

طب المستنصرية 98.5

طب البصرة 99.5

طب النهرين 98.7

طب تكريت 98.16

طب القادسية 98.33

طب ديالي 98.66

طب كربلاء 98.33

طب واسط 98.33

طب ميسان 98.16

طب المثني 98.16

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

يمكن الاستعلام بسهولة عن النتائج الخاصة بالقبول الموازي في العراق 2022 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، ليتم الاستعلام مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي https://www.dirasat-gate.org/.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال الموقع.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان الخاص به.

الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر على الفور.

مصاريف كلية الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

مصاريف كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

مصاريف الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

مصاريف كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

مصاريف كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

مصاريف كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

مصاريف كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

كلية التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

الأجور الدراسية للتعليم الموازي بعد التقليل لسنة 2021