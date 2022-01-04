“tawjihi.jo” رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 // عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

بدأت وزارة التربية والتعليم الأردنية، في تجهيز رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022/2021، والذي بدأت أمتحاناته يوم الخميس الموافق 2021/12/30 وتستمر حتى يوم 2022/01/22، وأعلن مدير عام إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الأردنية السيد / محمد كنانة، أن عملية التصحيح بدأت في اليوم التالي للامتحانات وفق روزنامة التصحيح المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تعمل على تصحيح كل مادة يتم الانتهاء منها في اليوم التالي مباشراً، من قبل اللجان المختصة للتصحيح التابعة للوزارة، نظراً لأن عملية التصحيح تمر بعدة مراحل تتطلب وقت كبير، للتأـكد من أن كل طالب حصل على حقه ولم يظلم أحد نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع.

الدخول على موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo. الدخول على أيقونة إعلان النتائج التوجيهي التكميلي. تسجيل بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس وكافة البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة عرض النتيجة ليتم إعلان نسبة النجاح العامة والدرجات.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن عدد الطلبة المشتركين في أمتحانات التوجيهي التكميلي يبلغ 95 ألف طالب وطالب، وأن عملية التصحيح للدفاتر الامتحانية تمر ب9 مراحل للتصحيح، من عملية تصحيح مبدئي، ثم المرحلة الثانية عملية التفتيش والتدقيق، ثم عملية المطابقة لدفاتر الإجابات، ثم عملية إدخال العلامات واستخراج علامات كل طالب على حدا بشكل دقيق، تجعل من عملية الخطأ في التصحيح شبه معدومة.

رابط موقع نتائج الثانوية العامة الأردنية

أن كنانة أن الوزارة هيأت كافة الظروف المناسبة أمام لجان التصحيح والتدقيق، حتى تؤدي عملها في بيئة مناسبة وتسهل عملها حتى يتم إنجاز المهمة بالصورة اللائقة والجيدة، التي يرضى عنها المسئولين عن وزارة التربية والتعليم وأولياء أمور الطلبة والطلاب، كما تفعل الآن مع الطلاب من توفير كل سبل الراحة لهم في قاعات الامتحانات، من تباعد وتعقيم وكافة الوسائل التي تساعدهم على تأدية الامتحانات في جو صحي.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

تعتبر سنة التوجيهي من أهم السنوات الدراسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي في الأردن، وكذالك في جميع الدول العربية، لأنها هي السنة التي يتحدد على أثارها الكلية التي سوف يستكمل بها الطلاب مرحلة الجامعة، والتي يتطلع كل طالب في الالتحاق بكلية متميزة، تضمن له الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.