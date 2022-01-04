«إندبندنت»: بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، مساء الثلاثاء، تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وذلك لأول مرة في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأبلغت المملكة المتحدة عن تسجيل 218.724 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم، فيما يستمر متحور أوميكرون الجديد في إحداث موجة غير مسبوقة من العدوى في جميع أنحاء البلاد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن هذا هو أكبر عدد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء تشمل أيضًا تراكمًا يشمل أربعة أيام من البيانات من أيرلندا الشمالية ويومين من البيانات من ويلز، وفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA).

وبحسب "إندبندنت" شهدت في الأيام السبعة الماضية تسجيل أكثر من 1.26 مليون شخص إصابتهم بالفيروس، وفقًا للبيانات الرسمية بزيادة أكثر من 50 في المائة عن الأسبوع السابق.

يأتي ذلك فيما رئيس الوزراء البريطاني عقد بوريس جونسون مؤتمرًا صحفيًا بشأن تطورات الوباء حيث أبلغت المملكة المتحدة عن 218.724 حالة إصابة جديدة.

وسجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بكوفيد أمس الإثنين، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة.

كما سجّلت 1,080,211 إصابة جديدة في البلاد، وهي حصيلة قياسية عالمية، مع تضاعف عدد الإصابات في الأسبوع السابق.

ويأتي ذلك بعدما حذّر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد "ارتفاعا شبه عمودي" في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط.

وأودى الوباء بما لا يقل عن 5,448,314 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.