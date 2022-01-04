الصحة العالمية: متحور أوميكرون يختلف من بلد لآخر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، يختلف من بلد لآخر، وذلك وفقًا لما نشرته العربية.
وفي وقت سابق، كشف تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، توقعاته بالقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد نهائيًا خلال العام الجاري.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، في رسالته في ليلة رأس السنة، إن العالم لديه الأدوات التي تساعده في انتهاء تفشي الجائحة، ولكن إذا استمرت اللامساواة في التطعيم لن تنتهي الجائحة، مشيرًا إلى أن عدم المساواة بين الدول في التطعيم ضد الوباء.
وأكد أدهانوم، أنه يوجد في إفريقيا 3 من 4 ملايين من العاملين الصحيين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، بينما تعطي أوروبا وأمريكا الجرعة الثالثة للمواطنين، مؤكدًا أن العالم يشهد فجوة كبرى في اللامساواة للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.
وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في حال عدم وضع حد لعدم المساواة في التطعيم، سيكون من الممكن القضاء على فيروس كورونا عالميًا بشكل نهائي، مؤكدًا أن منظمة الصحة ستتعاون مع حكومات الدول لإعطاء الأولوية في إيصال اللقاحات خلال مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة، وذلك بهدف التوزيع العادل للتطعيمات في جميع الدول خلال العام الجاري.
وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية، والتي تتمثل في ارتداء الأقنعة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والاهتمام بصحة الجهاز التنفسي وتنظيف اليدين.
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