كولومبيا: ارتفاع عدد ضحايا العنف شمالي البلاد إلى 23 شخصًا

أفاد مكتب المدعي العام في كولومبيا بارتفاع عدد ضحايا العنف والاشتباكات ما بين الجماعات المسلحة والعصابات في منطقة أراوكا شمالي البلاد إلى ما يقارب 23 شخصا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن السلطات الرسمية أكدت مقتل 23 شخصا، إلا أن المعلومات لا تزال غير واضحة حيث إنه من الصعب الدخول إلى المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

أوضحت القناة أنه لا يزال من الضروري التعامل بحذر مع هذه الأرقام، مشيرة إلى أن القتال قد اندلع ما بين "جيش التحرير الوطني" والفصائل المنشقة عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا أو "فارك".