شروط الحصول على منتج تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي 1443 للمواطنين السعوديين

شروط الحصول على منتج تمويل البناء الذاتي من مصرفي الراجحي لعام 1443-2022 يعد هذا التمويل المقدم من مصرف الراجحي حديثا من أهم التمويلات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين السعوديين وتعتبر من أحدث وأبرز التمويلات لهذا العام و تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة،قد أعلن مصرف الراجحي على هذا المنتج عبر صفحته المصرف الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بجانب ذلك أعلن عن عدد من العروض الجديدة ومنتجات تمويلية اخرى تتماشى مع جميع المواطنين بهدف الحصول على متطلباتهم اليومية ومن أهم هذه العروض عروض بطاقات الراجحي بمناسبة العام الجديد 2022 لكل عملاء المصرف وعروض الشتاء على بطاقات الأهلي الائتمانية مع استرداد يصل حتى 20000 ريال سعودي سوف نلقى الضوء على منتج تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي و أهم مميزات التمويل وشروط الحصول عليه بالإضافة إلى خطوات تقديم الطلب على المنتج عبر شبكة الأنترنت.

شروط الحصول على تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي

أعلن بنك الراجحي في المملكة عن مجموعة من الشروط المحددة و الميسرة لكي يتمكن المتقدم من الحصول على منتج البناء الذاتي وهي كما يلي:

يسمح فقط بهذا التمويل للعميل السعودي الجنسية. لابد أن يكون العميل المتقدم على هذا الطلب أن يكون موظف لدى احدي الجهات أو المنشآت المعتمد من قبل مصرف الراجحي. يجب أن يكون المستفيد من منتج البناء الذاتي قائم على راس العمل و تابع لأحدي المنشآت سواء في القطاع العام أو الخاص. ينبغي إلا يقل صافى دخل العميل عن 3500 ريال سعودي.

مزايا منتج تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي

اهم ما يميز منتج التمويل الذاتي من مصرف الراجحي انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

قائم علي هامش ربح ثابت على تمويل البناء الذاتي خلال فترة التمويل من مصرف الراجحي.

يقدم مصرف الراجحي مدة زمنية طويلة لمنتج تمويل البناء الذاتي تصل إلى 25 عاما.

حدد مصرف الراجحي نسبة الربح السنوي على منتج البناء الذاتي يبدأ من 2.9 %.

يمتاز بأعفاء العميل من أرباح 3 أقساط مستقبلية عند السداد المبكر للقرض دون تعثر.

كما يقوم المصرف باسترجاع الرسوم الإدارية المسددة من قبل العملاء لمشاريع محددة.

قد أعلن مصرف الراجحي عن طرق و قنوات الحصول على تمويل منتج البناء الذاتي من خلال تطبيق الراجحي الإلكتروني. أو التقديم لقرض البناء الذاتي عن طريق الهاتف بالاتصال على الرقم الخاص بمصرف الراجحي وهو 8001241222. أو يقوم العميل بزيارة لأقرب فرع في المنطقة التي يسكن بها في المملكة. تزود خدمة العملاء بطلب الحصول على قرض البناء الذاتي. يقوم العميل بتقديم رقم الهوية الوطنية السعودية وكافة بيانات العمل الوظيفي ونوع التوظيف. أحضار شهادة أثبات الدخل الشهري بدون ضرائب على إلا يقل الدخل عن 3500 ريال سعودي. يقوم الموظف بخدمة العملاء على مراجعة صحة البيانات ويتم تقديم طلب التمويل البناء الذاتي بعد تعبئه طلب التمويل بنجاح.

كيفية التقديم على منتج تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي

كما يمكن التقديم بطريقة الإلكترونية للحصول على تمويل المنتج البناء الذاتي عبر الخطوات الموضحة الأتية: