مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير وتنعيم الجسم كله وإزالة الخلايا الميتة والشوائب والأسمرار

يريد الكثير من السيدات الحصول على بشرة ناعمة ومشدودة لذلك يبحثن عن طريقة للتخلص من الخلايا الميته في الجسم، ويوجد عدة طرق للتخلص من هذه الخلايا مثل التقشير الكيميائي وأيضاً عن طريق الخلطات الطبيعية وهذه الخلطات تعطي نتيجة آمنه وفعالة بدون أي مواد كيميائية تضر الجسم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال القادم عن أهم الخلطات التي تساعد بطريقة مبهرة في تقشير الجسم من الخلايا الميته حتى تعطي جسم ناعم الملمس وخالي من العيوب.

خلطات تقشير وتنعيم الجسم

توجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تستخدم لتقشير وتنعيم الجسم، ومنها:

خلطة الليمون والسكر

للحصول على نتيجة مرضية يجب أن يستخدم هذه الخلطة لأصحاب البشرة الجافة وكذلك أصحاب البشرة الدهنية.

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في إناء.

ويدهن الجسم مع التدليك بحركة دائرية ببطء مع مراعاة توزيعها بكل مكان من الجسم.

وتفرك جيدا ثم يتم شفط الجسم بالماء الدافئ.

مقشر الليمون والملح والسكر

تعد هذه الخطلة من الخلطات المميزة والأفضل التي تستخدم في تقشير المجسم لأنها تعمل على لمعان ونعومة الجسم، وتعطى البشرة اللون الوردي.

المكونات:

مقدار ملعقتان كبيرتان من الملح.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة تحضير الخلطة:

نقوم بإضافة السكر حتى يصبح الخليط متماسكاً وصلباً مع مراعاة أن لا يصبح الخليط صلب.

بعد ذلك نضع الخليط على الجيم المراد تقشيره ثم نفرده برفق ويترك الخليط على البشرة من دقيقة إلى دقيقتين وبعد الانتهاء يغسل بالماء الدافئ.

مقشر صودا الخبز

يساعد مقشر صودا الخبز على ازالة البثور والرؤوس السوداء من الجسم كما يعمل هذا المقشر على، وتنقية الجسم وتطهيره من البكتيريا التي تسبب العديد من المشاكل التي تضر البشرة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مقدار ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

ثلاث قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير