رابط نتائج طلاب الكويت الفترة الأولى 2022 موقع وزارة التربية الكويتية و المربع الإلكتروني للنتائج

مع بداية أمتحانات نهاية الفترة الدراسية الألى لجميع المراحل التعليمية في دولة الكويت، بدأ تجهيز رابط نتائج الطلاب، والذي من خلاله يتم استخراج النتائج لجميع المراحل التعليمية، وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت جدول الامتحانات، الذي ينطلق بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 2022/01/04 ويستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازية لم تشهدها الوزارة من قبل بسبب التمحور الجديد من الفيروس، مما جعل الوزارة تحدد الاختبارات على فترتين، حتى يكون هناك مجال لتوسيع المسافات بين الطلاب، وتحقيق أقصى درجات الأمان.

وزارة التربية الكويتية

أعلن السيد وكيل وزارة التربية الكويتية / الدكتور علي اليعقوب، عن إجراء تعديل على موعد أختبار الفترة الدراسية الأولى، وهو أن يتم تخصيص اليوم الأخير يوم الثلاثاء 2021/01/11 لأداء أمتحانات جميع صفوف المرحلة المتوسطة الأربعة على فترتين، الفترة الأولى تشمل الصفين السادس والسابع، من الساعة الثامنة حتى نهاية الامتحان، والفترة الثانية وتشمل الصفين الثامن والتاسع، وتبدأ من الحادية عشر حتى نهاية الامتحان. لتطبيق كافة الاشتراطات التي أوصت بها وزارة الصحة.

الدخول عبر رابط وزارة التربية الكويتية app.moe.edu.kw.

تسجيل بيانات الطالب الاسم والرقم المدني.

تحديد الصف الدراسي الذي يرغب الاستعلام عنه.

الضغط على أيقونة بحث وعرض النتائج ليتم إتاحتها بسهولة للطلاب.

رابط نتائج طلاب الكويت 2022رابط المربع الإلكتروني للنتائج

أضاف الدكتور اليعقوب، أنه بخصوص المعاهد الدينية، أن الامتحانات الخاصة بها ترحل لليوم التالي لكل مادة، حسب الجدول المقرر دون تغير في ترتيب المواد، ودعا وكيل وزارة التربية المناطق التعليمية إلي إصدار جدول امتحانات المرحلة المتوسطة، بما يتفق مع البند أولاً وإبلاغ المدارس بالجدول المعدل.

جدول أمتحانات الصف العاشر الثانوي

جدول أمتحانات الصف الحادي عشر الثانوي الأدبي

جدول أمتحانات الصف الحادي عشر الثانوي العلمي

موعد إعلان نتائج الطلاب في الكويت

تعمل وزارة التربية الكويتية بنظام إلكتروني في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وتطوع التكنولوجيا في خدمة التعليم لذا فهي تنجز أعماله دائماً في وقت سريع، وعملية التصحيح والتدقيق لا تستغرق وقت كبير، فبمجرد انتهاء الامتحانات تعلن النتائج على الفوز وهذا في جميع المراحل التعليمية.