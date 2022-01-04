عليه عدة أحكام قضائية… أسباب القبض على الإعلامى توفيق عكاشة بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على الإعلامى توفيق عكاشة داخل المطار، وأثناء محاولته السفر خارج مصر، وذلك لتنفيذ أحكام في قضايا سب وقذف، وقضايا وخلافات أخرى سابقة، كما قد صدر ضده عدة أحكام نهائية، وآخر هذه القضايا قضيته مع طليقته وابنهما.

القبض على الإعلام توفيق عكاشة

وكانت قد رفعت مطلقة الإعلامى عكاشة المذيعة رضا الكرداوي، دعوى نفقة لابنهما، وطلبت بمنع طليقها من السفر، وذلك بموجب دعوى قضائية 723 لسنة 2020، وذلك بسبب عدم تنفيذه أحكام الإنفاق على نجله يوسف والتي بلغت قيمتها 110000 جنيه.

ورفضت محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى المقدمة من الإعلامى توفيق بتخفيض النفقة المطلوبة، بحجة ادعائه عدم امتلاكه المبلغ لعدم عمله، حيث استندت محكمة الأسرة على المستندات التي قدمتها طليقته والتي تفيد بتحديد أملاكه وثروته.

واختتمت القضية أوراقها بحصولها على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة مالية 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل الإعلامى عكاشة لنيابة مدينة نصر.

أزمة صحية الإعلامى توفيق عكاشة

والجدير بالذكر كان قد تعرض الإعلامى توفيق عكاشة منذ فترة إلى وكعة صحية شديدة، وانتقل على أثرها إلى مستشفى العلمين وقام بإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث خضع لعدة فحوصات وتحاليل طبية بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة قبل إجراء العملية.

وكان قد أوضح الطبيب المعالج للاعلامى توفيق عكاشة الدكتور محمد عبد الوهاب أن حالته مستقرة بعد إجراء عملية استئصال المرارة، وعاد لمنزله لبدء استكمال مرحلة العلاج، وحذر بعدم السماح بأى زيارات داخل المنزل لمدة أسبوع حتى لا يتعرض إلى الإصابة بأى ميكروب وهو فى حالة مرضية، حفاظاً على صحته.

أزمات توفيق عكاشة المتتالية

كانت أكبر أزمة تعرض لها الإعلامى توفيق عكاشة عندما ترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2015 وفاز بمقعد عن الدائرة الرابعة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ولكن بعد فترة وجه مجلس النواب له تهمة التطبيع مع إسرائيل، وذلك بسبب لقائه الخاص بالسفير الإسرائيلي المصرى داخل منزله، وتم إسقاط عضويته.

وتوالت الأزمات بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر فى يوم 15 من شهر مارس سنة 2012، بتهمة سب وقذف السيدة ليلى مرزوق والدة الشاب خالد سعي، حيث وصف ابنها أمام المشاهدين بالمدخن بالبانجو.