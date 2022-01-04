رابط ظهور نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي pdf dirasat-gate.org

نتائج امتحان القبول الموازي لعام 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بصيغة PDF مع رقم الامتحان الذي نقوم بفحصه معكم حاليا بسبب تزايد عدد عمليات البحث على جوجل من الوزارة العراقية، حيث أطلقت وزارة التعليم استمارات التقديم للتدريس الجامعي في جميع التخصصات القريبة من العراق والتي يجب مراجعتها ومتابعتها معك، وننشر لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازى في خلال السطول التالية.

نتائج القبول الموازي عام 2021

نتائج القبول الموازي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى جميع المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عنها وأكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل رابط إلكتروني حتى يتمكن أي شخص من الحصول على معلومات عن نتائج من المنزل دون الحاجة إلى الحضور في الفصول الدراسية أو في أي مكان آخر حيث يكون الناس مسؤولين عن إطلاع أنفسهم على هذه النتائج، لأن جميع النظم التعليمية في العراق تعمل دائمًا على وضع جميع الإجراءات الاحترازية في مكانها بما في ذلك تلك التي يتم اتخاذها للتعامل مع خطورة فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا أن الطلاب من جميع المحافظات في العراق سيكونون قادرين على الحصول على معلومات في الوقت الحقيقي عن نتائج القبول عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إتباع تلك الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الويب الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي.

تحديد الأيقونة التي ستظهر لك نتائج القبول المتزامن نتائج الطالب.

البدء في تسجيل اسم ورقم الاختبار للطالب في المكان المخصص

الخطوة التالية هي النقر على أيقونة عرض النتيجةالمعلنة في شكل ملفات PDF لذلك يمكنك مشاركة البيانات التي تحتاجها للتحقق من هذه النتائج معنا في قسم التعليقات أدناه ويمكننا مساعدتك فورًا بالحصول عليها بعد الإعلان هذا شيء يجب مناقشته في جميع محافظات العراق.

يستمر البحث عن نتائج القبول الموازي على Google حيث يمكنك البحث بسهولة باسم الطالب ورقم الاختبار عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقعنا لنتائج PDF على مستوى جميع المحافظات العراقية في ظل تفشي فيروس كوفيد.