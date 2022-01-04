أخبار اليمن : 5 شهداء بغارة لطيران العدوان على بيحان شبوة

5 شهداء بغارة لطيران العدوان على بيحان شبوةاستشهد 5 مواطنين اليوم بغارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة شبوة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على باص في مفرق بيحان، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ19 غارة مديرية عسيلان.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي معيب.