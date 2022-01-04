أخبار اليمن : قصف سعودي مكثف على صعدة ومأرب

دوت الخليج -

قصف سعودي مكثف على صعدة ومأرب

واصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظتي صعدة ومأرب. قصف سعودي مكثف على صعدة ومأربواصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظتي صعدة ومأرب. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بصعدة، مخلفاً أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان قصف بـ11 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وغارة مديرية الجوبة بمأرب، وغارة على مديرية حيس بالحديدة.

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