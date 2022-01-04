البرلمان الإيطالى يبدأ إجراءات انتخاب رئيس للبلاد فى 24 يناير

جدة - نرمين السيد - وأضاف : "دعوت البرلمان لعقد جسلة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 24 يناير عند الساعة الثالثة مساء".

وذكرت مجلة "بوليتيكو"، فى نسختها الأوروبية، أنه من المفترض أن يصوّت ألف و9 ناخبين، هم أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالإضافة إلى 58 ممثلا عن الأقاليم، لاختيار الرئيس الجديد من خلال اقتراع سرّى وفى سلسلة من جولات الاقتراع، حيث يتطلب فى أول 3 جولات أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثى الأصوات على الأقل لإعلان فوزه بالانتخابات، لكن من بعد الجولة الرابعة فصاعدا، تكفى أغلبية بسيطة (50 بالمئة + 1) لحسم السباق.

ووفقا للمجلة، يُشار إلى رئيس الوزراء الحالى ماريو دراجى، على أنه المرشح المفضل لذلك المنصب، ومنافسيه المحتملين هم رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى، ورئيس مجلس النواب الأسبق بييرفرديناندو كاسينى ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.

وسيحل الرئيس الجديد محل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، لسبعة أعوام مقبلة، وسيكون مسئولا عن تنصيب رئيس الوزراء رسميا، وتمثيل الوحدة الوطنية، وضمان الامتثال للدستور الإيطالى.