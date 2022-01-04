البرهان يؤكد ضرورة استمرار الحوار للخروج ببرنامج توافق وطنى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.





وذكرت وكالة أنباء السودان، أن ذلك جاء خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الوضع الراهن بالبلاد. وأكد "البرهان" حرص بلاده على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات فى الفترة الماضية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه، دعا "شوكان" إلى ضرورة الاستمرار فى مسار التحول الديمقراطى، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

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