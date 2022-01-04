إيطاليا تسجل أكثر من 170,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت إيطاليا عن تسجيل أكثر من 170.000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الإيطالية أنها أعطت الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لأكثر من 300 ألف طفل ضمن الفئة العمرية 5-11 عامًا، ما يعادل نسبة 8.2% من هذه الشريحة، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
ووفق التقرير الأسبوعي للمفوض الخاص للطوارئ الصحية، فإن النسبة ترتفع إلى 11.59% إذا تم الاخذ في الاعتبار أيضًا أولئك الذين تم شفاؤهم في غضون الأشهر الست الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا بانتظار الجرعة الأولى يبلغ عددهم ثلاثة ملايين 232 ألفا و473.
وكان رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، حث فى خطابه الأخير عن التطعيم لوقف وباء فيروس كورونا وتقليل حدة الأعراض، فى ظل الزيادة السريعة فى الحالات فى البلاد وإحجام البعض عن التطعيم، وذلك قبل انتهاء ولايته فى فبراير.
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