شروط التسجيل في برنامج ريف Reef لدعم المشاريع الزراعية

شروط التسجيل في برنامج ريف Reef للاسر المنتجة، يعتبر برنامج ريف من أكثر البرامج التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، بسبب دعم الاسر المنتجة، وذلك لدعم الأنشطة الزراعية عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدمين، وفيما يلي عبر موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض معكم الآن تفاصيل أكثر حول برنامج ريف Reef.

شروط التسجيل في برنامج ريف 1443

وفي السياق ذاته يعتبر ريف من البرامج الحكومية التي يتم اطلاقها من أجل دعم أصحاب الأراض الزراعية، ودعمهم بشكل دوري، وذلك بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، علي ألا يتجاوز أجمالي الدعم قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصي حوالي 54.000 ريال سعودي في العام، ويتم من خلال البرنامج سهولة الحصول علي الغذاء بعد تأمينه وفقاً لأهداف رؤية 2030، وذلك وفقاً لشروط محددة وهي علي النحو التالي.

أن يحصل الأسر المتقدمة علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

الا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يتم تقديم حساب بنكي نشط بأسم المتقدم ويكون مسجل في المنصة الرقمية.

يتم الالتزام بجميع الشروط الصحية والفنية المقررة في البرنامج.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 9000 الاف ريال سعودي.

ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

تقديم اثبات أهلية لمزاولة المهنة ووثائق لدي البرنامج.

رفع الطلب علي المنصة الرقمية بعد التأكد من توافق الشروط.

خطوات التسجيل في برنامج ريف 1443

وفي حالة رغبت عزيزي القارئ في التقديم والتسجيل الالكتروني علي دعم ريف في المشاريع الزراعية، فيمكنك ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.