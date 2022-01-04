كيفية الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa

كيفية الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية س أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة عن النتائج الخاصة بترقيات المعلمين بجميع انحاء السعودية، وهي النتائج التي تم الإعلان عن طرحها من خلال موقع نظام فارس الالكتروني، حيث يعتبر نظام فارس الالكتروني واحد من ضمن اهم الأنظمة التعليمية المطروحة من قبل وزارة التعليم السعودية لتقديم الكثير من الخدمات لكافة المعلمين والعالمين في القطاعات التعليمية في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي هذا التوقيت يبحث الكثير عن كيفية وخطوات الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس الالكتروني، وذلك من خلال تسجيل الدخول الى الموقع من قبل المعلمين، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور للتعرف على كيفية الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس الكترونيا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الترقيات عبر نظام فارس 1443

صرحت وزارة التعليم السعودية عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بنظام فارس ليتم من خلاله الاستعلام الكترونيا عن نتائج الترقيات للمعلمين، وهي النتائج التي تم تفعيلها خلال الايام الاخيرة، وذلك ضمن جملة من الخدمات التي يوفرها النظام، ويتم ذلك الكترونيا رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 sshr.moe.gov.sa من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم السعودية من خلال هذا الرابط.

ومن ثم اختيار نظام فارس الخدمة الذاتية من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع.

يتم اختيار ادخال البيانات اللازمة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان الخاصة به.

يتم ادخال رمز التحقق لكي يتم التأكد من هوية المستخدم.

اختيار الذهاب الى البيانات الشخصية ومن ثم الاستعلام عن بيانات الترقية.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالترقية على الفور.

أهم خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية عدد كبير من الخدمات الالكترونية للمعلمين بشكل عام في القطاعات التعليمية بجميع انحاء السعودية، ومن اهم هذه الخدمات ما يلي.