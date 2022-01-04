خلال 3 ساعات تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات وبالتقسيط حتي 5 سنوات

خلال 3 ساعات تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات ، أحد الحلول التمويلية الميسرة والمتميزة التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تمكن العميل من سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له بالمملكة.

خلال 3 ساعات تمويلك فورى بدون ضمانات ولا كفالات

تمويل كاش نقدى فورى بدون ضمانات ولا كفالات ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي ، والتي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء ، كما يوفر البنك هذا العرض التمويلي للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة ، وذلك بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي.

قام بنك ساب في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض التمويل الشخصي ، ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر البنك للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب من خلال هذا العرض التمويلي ، مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج. يوفر بنك ساب للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة ، يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. يتم الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله ، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة. يوفر بنك ساب للعميل إمكانية سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى في المملكة العربية السعودية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على تمويل إضافي ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم لدى بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد