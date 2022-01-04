عروض بطاقات الراجحي مع ازهلها بخصومات مثيره ورائعه ومعرفه العروض وكيفيه الحصول عليها

عروض بطاقات الراجحي مع ازهلها من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد لجميع المواطنين السعوديين. كما تم الإعلان عن العروض عبر صفحه المصرف الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض ومنتجات تمويليه أيضا حديثه تلبي جميع احتياجات المواطنين. والتي من أهمها عروض تويوتا من البنك الأهلي في بداية العام ومعرفه الشروط والسيارات التي شملتهم العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض اكسترا والراجحي الحصرية وخصومات وهدايا لحاملي بطاقات الراجحي ومسبقه الدفع. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل والمنتجات التي شملتهم العروض. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح ومعرفه كيفيه الحصول علي العروض واستخراج بطاقه راجحي إذا كنت لا تمتلكها بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

عروض بطاقات الراجحي مع ازهلها

اعلن الراجحي حديثا عن إطلاقها لعده عروض البطاقات الائتمانية والتي شملت العروض مع ازهلها. وذلك عن طريق استخدام البطاقات عند الدفع وذلك باستخدام الرمز الترويجي ( ARB20 ). بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ مع بداية الشهر الحالي وتنتهي في 8 مايو 2022.

شروط عروض ازهلها

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الأحكام والشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي العروض وهي كالاتي:

يتم الحصول علي 15% خصم عند استخدام احد بطاقات الراجحي والرمز الترويجي ( ARB20 ).

الخصومات تقتصر علي شغل اليد ولا تشمل قطع الغيار.

يحق لازهلها تغيير الأسعار في أي وقت مع الاحتفاظ بنسبه الخصم.

غيار الزيت يشمل أول 4 علب مع السفون أما العلبة الإضافية أل 10000 بسعر 25 ريال. أما عبوه 5000 بسعر 15 ريال.

يتم احتساب الطلب ومحاسبه فزاع ازهلها فورا بعد الانتهاء من الخدمة.

كيفيه الحصول علي عروض ازهلها

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وذلك باستخدام احد بطاقات الراجحي الائتمانية في الدفع. أما إذا كنت لا تمتلك بطاقه يمكنك الآن إصدارها فورا عبر الخطوات الأتية: