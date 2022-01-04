رابط حجز قطار جدة المدينة وكيفية الاستعلام عن مواعيد القطار من جدة الي المدينة

رابط حجز قطار جدة المدينة هو رابط حجز التذاكر بشكل إلكتروني قامت حكومة المملكة العربية السعودية لتوفير الوقت والمجهود علي المواطنين المسافرين من مدينة جدة الي المدينة المنورة، كما يوفر قطار الحرمين الشريفين مهمة نقل جميع المسافرين من مدينة الي أخري حسب اختيار الركاب، ويسير القطار في مسار محدد يمكن للراغبين الانتقال من خلال قطار الحرمين استخدامه والاستعانة به، حيث يقل المسافرين إلي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مع التمتع برحلة سريعة ممتعة وآمنة وبدون زيادة في التكاليف، كما يتمتع القطار بوجود درجة لرجال الأعمال ويحتوي القطار علي كافيتريا توفر احتياجات الركاب أثناء الانتقال من مكان لأخر.

رابط حجز قطار جدة المدينة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي بطاقة سفر بلس، أما عن الرابط وطريقة حجز التذكرة بالخطوات فهي كالتالي:

الدخول إلي الموقع الرسمي المباشر قطار الحرمين.

الضغط علي علامة تبويب ” السفر” التي توجد اعلي الشريط في الصفحة الرئيسية.

يتم الضغط علي أيقونة ” حجز جديد”.

يجب تحديد محطة الانطلاق ” محطة مدينة جدة”.

تحديد المحطة التي ترغب في الذهاب إليها ” محطة المدينة المنورة”.

يجب استخدام التقويم لتقوم بتحديد تاريخ الرحلة.

يتم تحديد عدد الأفراد المسافرين ” أطفال – بالغين “.

يجب الضغط علي أيقونة ” بحث”.

يتم اختيار الرحلة المناسبة من خلال جدول الرحلة الذي يظهر أمامك.

اختيار الدرجة التي تريد السفر من خلالها ” درجة أقتصادية – درجة رجال الأعمال”.

يجب قراءة الإشعار ثم الضغط علي أيقونة قبول.

حدد أحد المقاعد المتاحة للسفر في القطار.

الضغط علي أيقونة ” متابعة”.

ملاء النموذج ثم الموافق علي الشروط.

ارفاق تعليمات دفع رسوم التذكرة.

سداد رسوم السفر من محطة مدينة جدة وحتي محطة المدينة المنورة.

كيفية الاستعلام عن مواعيد القطار من جدة الي المدينة

أما عن طريقة الاستعلام عن سعر التذاكر فهي كالتالي: