كيف أراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والسكنية

كيف أراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والعلاجية ومنح الأراضي المجانية المخصص لفئات عديدة من أبناء الوطن السعودي وخاصة من الفئات متوسطة الدخل، أو الأشخاص الذين يتعرضون إلي أزمات مالية كبيرة من الرجال أو النساء، أو هؤلاء الذين يتعرضون إلي أزمات صحية طارئة تحتاج إلي عمليات يجب أن تقام خارج حدود المملكة، فكل هذه الخدمات التي تمنح من الديوان الملكي، تتم فور تقديم أو إرسال طلب مساعدة إلي مكتب الديوان الملكي بواسطة أما عن طريق البريد السعودي أو من خلال منصة تواصل الديوان الملكي.

يمثل الديوان الملكي السعودي الحصن الحصين لكل من ضاقت به الأرض أو تعرض صعوبات مجتمعية أو صحية أو ضائقة مالية حادة، حيث تتمثل مساهمة مساعدات الديوان الملكي في نجاة الكثيرون في الظروف القاسية التي تمر بهم، لذا تجد المكتب التنفيذي للديوان الملكي بقيادة خادم الحرمين الشريفين يفتح بابه لمساعدة الغير قادرين سواء بالمال أو سد الديون أو العلاج على نفقة الدولة أو حتي مساعدة الأسر في أخراج زويهم المسجونين بعد إسقاط حق المملكة.



تستطيع تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي بعدة طرق منها على سبيل المثال عبر المنصة الوطنية الموحدة، وذلك بعد الضغط على أيقونة أبدا الخدمة وتحديد نوع المساعدة وتسجيل البيانات المطلوبة كالتالي:

الطريقة الثانية لإرسال طلب المساعدة للديوان الملكي عن طريق عنوان البريد السعودي التالي (الهدا الرياض.)، يجب أن يحتوي الطلب على بيانات طالب الخدمة، وتحديد نوع المساعدة، وإليك نماذج طلب المساعدات من الديوان الملكي السعودي.

هناك حالات كثيرة تستحق المساعدات المالية والعينية والعلاجية وايضا منح الأراضي السكنية المجانية، لهذا تم تحديد بعض الضوابط لكل مستفيد، من أهم ضوابط طلب المساعدة المالية هي فئات تضم (البطالة، المواطنين الذين تعرضوا لحوادث، المصابين بالعجز، الذين يمرون بظروف مالية صعبة)، تختلف هذه الضوابط عن طلب المواطن مساعدة منح الأراضي السكنية.

خصص الديوان الملكي السعودي مساعدات منح الأراضي السكنية إلي المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط التالية:

يكون المواطن السعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يجب أن يكون السعودي المتقدم لا يقل عمره عن 25 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم لم يتمكن من الحصول على منح الأراضي السكنية من قبل.

لا يكون المتقدم يمتلك مسكن بإسمه اخر خمس سنوات هو وأسرته.

تنويه هام: إذا كنت بحاجة إلى المساعدة اكتبها أسفل في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال كيف اراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والعلاجية ومنح الأراضي المجانية.