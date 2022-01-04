قسط براحتك.. شروط تقسيط جوالات عن طريق بنك الراجحي وافضل شركات التقسيط

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تقسيط جوالات عن طريق بنك الراجحي، حيث يرغب الكثير في الحصول على أحدث أجهزة هواتف ذكية، حيث يتم تطوير الهواتف بشكل مستمر، ويتم إضافة العديد من الخصائص والمميزات في أحدث إصدارات من الهواتف، وفي بعض الحالات لا يمتلك الاشخاص المبلغ المالى الكافى لشراء هاتف، لذلك يلجأون إلى البحث عن أفضل عروض التقسيط، والتي من أفضلها التقسيط من خلال بنك الراجحي.

تقسيط جوالات عن طريق بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أفضل وأكبر البنوك السعودية، والتي بدأ العمل برأس مال 25 مليار ريال، ومن أهم مميزات البنك هو التعامل وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، حيث يقدم خدمة التقسيط بدون فوائد أو شروط معقدة، وذلك من خلال تقسيط نون الراجحي او جرير الراجحي، وغيرهم الطرق المختلفة، كما يوفر إمكانية اختيار نوع الهاتف المراد الحصول عليه.

شروط تقسيط جوالات بنك الراجحي

وضع البنك عدد من الشروط البسيطة التي يجب توافرها عند الرغبة في تقسيط جوالات عن طريق بنك الراجحي، وجاءت الشروط كالتالى:

امتلاك حساب في بنك الراجحي.

يشترط أن لا يقل سعر الجوال المراد الحصول عليه عن ألف ريال، ويكون مدون السعر على الفاتورة.

امتلاك بطاقة مرابحة خاصة ببنك الراجحي.

عدد خطط التقسيط على البطاقة هي أربعة خطط، ولا تزيد عن هذا العدد.

يمكن للبنك رفض الطلب بدون توضيح أسباب.

خطوات تقسيط نون الراجحي

يمكن الاستفادة من خدمة تقسيط نون الراجحي من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع متجر نون الإلكتروني.

سوف تظهر صفحة جديدة، يجب النقر على جملة نونها الآن وادفع بعدين بأقساط شهرية ميسرة.

ثم النقر على إتمام عملية الشراء.

إختيار بطاقة بنك الراجحي.

ثم إختيار خطة التقسيط المناسبة.

وأخيرا يجب الانتظار لحين إرسال رسالة تأكيد عملية الشراء إلى البريد الإلكتروني، كما تحتوي الرسالة على الشروط والأحكام.

افضل شركات تقسيط الجوالات في السعودية

نظراً لارتفاع الأسعار الخاصة بالجوالات في الوقت الحالي، ويوجد عدد كبير من الاشخاص مشكلة في الحصول على هاتف حديث بشكل فوري، لذلك تقدم العديد من الشركات خدمة شراء الجوالات بأنواعها بالتقسيط، وإليكم الآن أشهر هذه الشركات :-