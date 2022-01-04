خطوات طلب زيارة شخصية لمقيم بالسعودية والوقت اللازم للتنفيذ

خطوات طلب زيارة شخصية تتيح وزارة الخارجية عبر منصتها الإلكترونية خدمة تقديم طلب زيارة شخصية لأشخاص لا يوجد بينهم أي صلة عائلية أو تجارية بالشخص الذي قام بطلب التأشيرة، ويتضمن طلب الزيارة الشخصية إلى المملكة مدة إقامة للزائر تصل إلى ثلاثين يوماً أي شهراً كاملاً يُمكن ان يتم تجديدها بعد ذلك وذلك حتى يكون الزائر مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة قانونية، ويجب الالتزام بجميع الشروط واللوائح القانونية التي تفرضها المملكة، وتتم عملية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة الشخصية عبر نفس الموقع الذي تم التقديم به على طلب التأشيرة وهو موقع المنصة الوطنية الموحدة التابع لوزارة الخارجية، ويستطيع الاستفادة من هذه الخدمة كل من الأفراد المقيمين وأيضاً قطاع الأعمال.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية. ثم أختار خدمة التأشيرة الإلكترونية. يتم الدخول على خدمات الأفراد والضغط على اختيار المواطن ثم طلب الزيارة الشخصية. ثم ملء نموذج طلب الزيارة الشخصية وفق اللغة التي توجد في جواز السفر حال ما إذا كنت أجنبيا أو باللغة العربية. أدخال كافة البيانات من الاسم والعنوان والجنسية ورقم الإقامة بشرط أن تكون لا تزال سارية ورقم التحقق. أدخال أرقام التأشيرة والإقامة وعدد أخر من التواريخ. ثم تدوين كافة البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يقومون بالزيارة. بعد ذلك توضيح سبب زيارتهم ومدة الإقامة التي يرغبون فيها داخل المملكة ومعلومات عن الشخص المقيم والزائر له. مراجعة جميع بياناتك التي قمت بتسجيلها حتى يتم قبول طلبك الذي تقدمت به.

خطوات طلب زيارة شخصية لمقيم بالسعوديةالوقت اللازم لتنفيذ طلب زيارة شخصية

يتم مراجعة بياناته من قبل وزارة الخارجية، وعندما يكون مستوفي لجميع الشروط سيتم الموافقة على زياراته في خلال مدة 3 أيام، وإذا كانت الأوراق غير مستوفية فسوف تزيد تلك المدة حتى تستوفي باقي مستنداتك، أو إذا قدمت طلبك خلال فترات الإجازة الرسمية فسوف تزيد تلك المدة.

الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية السعودية. يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم السجل، ورقم الإقامة، بالإضافة إلى كود الصورة. ثم الضغط على استعلام.

الاستعلام عن طلب زيارة شخصية