أخبار اليمن : إصابة طفلين بانفجار قنبلة في ضحيان بصعدة

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إصابة طفلين بانفجار قنبلة في ضحيان بصعدة

أصيب طفلان اليوم جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الإماراتي الغاشم في مدينة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة. إصابة طفلين بانفجار قنبلة في ضحيان بصعدةأصيب طفلان اليوم جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الإماراتي الغاشم في مدينة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي بصعدة أن الطفلين صالح ومرام أصيبا بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان الغاشم نقلا على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. وأشار المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أن مناطق كثيرة في صعدة لا زالت موبوءة بمخلفات العدوان التي يكون أكثر ضحاياها من النساء والأطفال.

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