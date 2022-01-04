مأساة في البراري.. مقتل امرأة ورضيعها تحت أقدام فيل

توفيت امرأة وطفلها البالغ 3 أشهر دهسا تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، حسبما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية، الثلاثاء.
وقد صادفت هذه الشابة البالغة 23 عاما، خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية، قطيعا من الفيلة، بعد زيارتها لأقارب في منطقة قريبة من المنزل رفقة رضيعها، بمناسبة رأس السنة.
وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو، لوكالة "فرانس برس"، إن "فيلا باغتها في المكان وهاجمها مما أدى إلى مقتلها وطفلها".
ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.
وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصا قضوا، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في حوادث مماثلة.
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