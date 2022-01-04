إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "أفتون بلادت" السويدية، عبر موقعها الإلكترونى، عن العائلة، فى بيان، إن الملك (75 عاما)، والملكة (78 عاما) يعانيان أعرضا خفيفة لـ "كوفيد-19"، لكن يشعرون أنهم بخير، وعزلا نفسيهما داخل القصر الملكى، مشيرة إلى أنهما كانا قد حصلا على 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

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