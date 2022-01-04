أوكرانيا: روسيا تعزز وحداتها العسكرية في منطقة دونباس

ذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية اليوم الثلاثاء في بيان عبر البريد الإلكتروني أن روسيا عززت تمركزها العسكري على الخطوط المتقدمة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث أرسلت أفرادا وأسلحة إضافية خلال عطلات العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت أوكرانيا أنه تم نشر وحدات استخبارات وقناصة بصورة إضافية على طول خط المواجهة، وأن ضباطا بالجيش الروسي قادوا تدريبات للمدفعية في منطقة دونباس "المحتلة".
ونفى الكرملين أي نية لغزو أوكرانيا، فيما طلب ضمانات أمنية أيضا من الغرب.
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