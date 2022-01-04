أشهر سيارة جيب رانجلر 2022 الأمريكية بفخامتها وقوتها ومواصفاتها وسعرها الجبار في الأسواق العربية

تشتهر سيارة الجيب الأمريكية بفخامتها وقوتها التي أثارت اهتمام عشاق سيارات الدفع الرباعي من خلال جذب عدد كبير من هواة رحلات السفاري الصحراوية والتخييم، وإنها من أشهر وأهم السيارات في العالم كما أنها من أهم السيارات التي أنتجتها شركة (جيب) الأمريكية المعروفة إنها أيضًا واحدة من أقوى المركبات القادرة على عبور الجبال والوصول إلى المرتفعات العالية. كما أنه أعطى السيارة بعض الكماليات الجديدة حتى تتمكن من مواكبة باقي الطرازات سيارة جيب رانجلر 2022

مواصفات جيب رانجلر 2022

تضمين عدد كبير من الميزات والتحديثات الجديدة لضمان سعادة جميع عملائها وعشاق السيارات وفيما يلي مواصفات جيب رانجلر 2022:

وتأتي السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات بقوة 285 حصاناً وبها أسطوانة 3600 سم 3 بعزم دوران 352 نيوتن متر.

يوجد خمسة مقاعد داخل السيارة وأقوى المركبات على الطرق الصعبة والخطيرة.

داخل جيب رانجلر 2022 يوجد أيضًا نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس 5 بوصات ومزودة بنظام ستيريو بثمانية مكبرات صوت.

كما أن السيارة مزودة بثلاثة منافذ كهربائية بقوة 12 فولت و تضمين كاميرا أمامية لجميع التضاريس في السيارة أيضًا.

تتميز JEEP WRANGLER 2022 بخلوص أرضي يبلغ 9.7 بوصة مما يساعد السيارة على توفير تجربة قيادة أفضل على الطرق الوعرة.

سقف السيارة أسود يمكن إزالة الأبواب والسقف وإعادة تركيبها في أي وقت.

وظائف مواجهة للخلف ومصدات سوداء

تعتبر هذه السيارة من أفضل سيارات الدفع الرباعي نظرًا لارتفاعها مقارنة بالأرض وشكلها المربع.

يتميز الجزء الخارجي من جيب رانجلر 2022 بمظهر قوي وفخم وجذاب كما يتوقع المرء من سيارة جيب.

موصلات أمان الأطفال LATCH متوفرة لمقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية.

الجزء الداخلي للسيارة مصنوع من مواد متينة غير منفذة للماء.

تحتوي السيارة أيضًا على عدد من ميزات الأمان والسلامة بما في ذلك الوسائد الهوائية التي يمكن تعديلها على مستويات مختلفة من الحماية

يتم تضمين كاميرا عكسية أيضًا في جيب رانجلر ونظام مراقبة زاوية الموت هو نظام يراقب زاوية الموت.

يتوفر أيضًا نظام تحذير من الاصطدام و فتح تلقائي في حالات الطوارئ و منظم التحكم في السرعة التكيفي.

ألوان جيب رانجلر 2022 (أصفر لامع ، أسود معدني ، أرجنت معدني ، أحمر كرامويزي ، أزرق كهربائي ، وبولير أبيض).

أسعار جيب رانجلر 2022 في السوق

تم الإعلان رسمياً عن سعر السيارة في السوق من قبل صانع السيارات