رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي 1443 ومواعيد التسجيل والاختبار للطلاب والطالبات

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي 1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك بعدما أعلن مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات، وهذا الاختبار يستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق بالكليات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات داخل المملكة، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، اجتياز اختبار القدرات الورقي أولاً كشرط من شروط الالتحاق بها.

وهو اختبار يقيس قدرة الطالب التحليلية والاستدلالية في جزئين أحدهما لفظي لغوي والأخر كمي رياضي، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تسجيل اختبار القدرات الورقي 1443، ومواعيد التسجيل للطلاب والطالبات، وكذلك مواعيد الاختبار.

التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

تشترط بعض الجامعات والكليات على الطلاب والطالبات الذين يرغبون في الالتحاق بها، تأدية اختبار القدرات العامة الورقي، وذلك كنوع من أنواع انتقاء واختيار الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه الكليات والجامعات، ويقيس هذا الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية للطلاب والطالبات، وهو اختبار خاص بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي.

طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

الدخول على موقع المركز الوطني للقياس.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

تحديد خيار “اختبار القدرات العامة”.

اختيار نوع الاختبار سواء كان اختبار محوسب أو ورقي.

تحديد مكان الاختبار.

التأكد من صحة البيانات ومراجعتها قبل النقر على تأكيد الحجز.

تسديد رسوم الاختبار وتحديد طريقة الدفع.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات الورقي

أعلن مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل الفترة الثانية وهذه المواعيد كالتالي:-

فترة التسجيل المبكر “رجال”:- ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء القادم بتاريخ 01\07\1443، الموافق 02\02\2022، وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 02\08\1443 الموافق 05\03\2022. فترة التسجيل المبكر “نساء”:- يبدأ التسجيل يوم الإثنين القادم بتاريخ 28\06\1443 الموافق 31\01\2022، وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 02\08\1443 الموافق 05\03\2022.

مواعيد الاختبار

سيعقد اختبار القدرات العام الورقي في الفترة من 6 حتى 16 إبريل 2022.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية وهي الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة. وتهتم بإعداد معايير مهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب. وكذلك اعتماد هذه المعايير وتقويمها باستمرار. وذلك لضمان جودة التعليم وتطوره وفق رؤية المملكة 2030.