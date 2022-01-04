“شركة HSBC في السعودية” سعر اكتتاب جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات 2022

سعر اكتتاب شركة جاهز للتقنية نظم المعلومات هو أكثر ما يهتم به قطاع كبير من الاشخاص المهتمين بتداول الأسهم وشراءها في سوق الاوراق المالية في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث قامت شركة HSBC في السعودية والتي تعد واحدة من أشهر الشركات بشكل عام خلال الفترة الاخيرة عن اتمام عملية طرح الاسهم والاكتتاب الخاص بها لفئة المستثمرين المؤهلين من الافراد، حيث قامت الشركة بالاعلان عن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب مثل عدد الاسهم المطروحة وكذلك سعر السهم وغيرها من التفاصيل، وهو ما سوف نسلط الضوء عليه من خلال هذه السطور للتعرف على اهم تفاصيل اكتتاب شركة جاهز السعودية.

موعد بداية اكتتاب جاهز 2022

وقد أعلنت شركة جاهز لتقنية نظم المعلومات في السعودية أنها من المقرر ان تقوم بطرح الاسهم الخاصة بها في سوق الاوراق المالية السعودية بداية من يوم الخامس من شهر يناير، ليتم بداية تداول الاسهم الخاصة بالشركة، والتي كانت قد اعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بالاسعار واعلنت عن تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري، فقد اعلنت عن تخصيص عشرة اسهم كحد ادنى لكل شخص يقوم بالاكتتاب مشمول في طلب الاكتتاب، وقد اكدت الشركة انها سوف تقوم بتخصيص باقي الاسهم المطروحة للاكتتاب على اساس تناسبي، وذلك بناء على حجم الطلب الخاص بكل مكتتب بالنسبة لاجمالي الاسهم المتبقية في الاكتتاب.

سعر سهم اكتتاب شركة جاهز 2022

وقد حددت شركة جاهز السعودية السعر الخاص بالاكتتاب وشراء الاسهم، حيث تم تحديد سعر السهم ليكون 850 ريال سعودي بالنسبة للسهم الواحد، وذلك بالنسبة لتغطية تصل الى 38.8 مرة وذلك بالنسبة لاجمالي عدد الاسهم المطروحة، وقد تم بشكل رسمي بناء سجل الاوامر للشريحة الخاصة بالمستثمرين المؤهلين من غير الافراد.

اكتتاب شركة جاهز السعودية 2022

وتبعا التفاصيل المتعلقة باكتتاب شركة جاهز السعودية والمعلن رسميا خلال الايام الاخيرة، فمن المقرر ان يكون اكتتاب المستثمرين الافراد من المؤهلين بمشاركة ما يصل الى 3160، حيث تم الاعلان تخصيص عشرة أسهم بحد أدنى للشخص الذي يقوم بالاكتتاب وشراء الاسهم ضمن الاكتتاب، على ان يتم الالتزام بالموعد المحدد للاكتتاب.