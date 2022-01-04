موعد صرف دعم ريف 1443 وشروط القبول بالبرنامج

موعد صرف دعم ريف 1443 والذي يمكن اعتباره من أبرز برامج الدعم التي تم إطلاقها من الحكومة بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف برنامج ريف تقديم الدعم للأسر السعودية العاملة بمجال الزراعة وتربية الحيوانات وكافة المجالات المرتبطة بهذا المجال، ويسمح البرنامج للراغبين ممن تتوفر لديهم شروط القبول المطلوبة، بالتسجيل في البرنامج بكل سهولة من خلال منصته الإلكترونية والحصول على الدعم، حيث يتم تقديم دعم بقيمة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، ويتم تنظيم قيمة الدعم المقدم من خلال الحد الأقصى الموضح من الجهة المنظمة للبرنامج.

موعد صرف دعم ريف 1443

برنامج ريف عبارة عن برنامج حكومي تم إطلاقه من وزارة المياه والزراعة بالمملكة، ويتم من خلال البرنامج، تقديم الدعم للمزارعين من أبناء المملكة وأسرهم العاملين بنفس المجال، حيث يقوم المستفيد ممن تتوفر لديه شروط القبول المطلوبة، بالتسجيل في البرنامج بكل سهولة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ومن ثم الحصول على الدعم بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، والحد الأقصى لقيمة الدعم الذي يمكن تقديمه من خلال البرنامج، لا يتجاوز ال54 ألف ريال سعودي بحسب ما تم إعلانه من البرنامج، ويتم صرف الدعم في موعد ثابت لجميع المستفيدين، في بداية كل شهر ميلادي.

شروط القبول في برنامج ريف

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في وقت سابق، أنها قد قامت بإطلاق البرنامج للعمل على تحسين القطاع الزراعي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من العاملين بهذا المجال، من خلال تحسين نمط الحياة ومستوى الإنتاج، وبالتالي توفير حاجة الدولة من المنتجات الزراعية وما إلى ذلك، ويقوم برنامج ريف بقبول طلبات المتقدمين للتسجيل وحصولهم على الدعم وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين والتي جاءت كالتالي: