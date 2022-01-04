التوطين في وزارة النقل.. مبادرة لتوفير 45 ألف وظيفة لأبناء المملكة

صرح “صالح الجاسر”، وزير النقل والخدمات اللوجستية اليوم، عن وجود مبادرة تجمع بين وزارة الموارد البشرية وصندوق “هدف”، وبين وزارة النقل بالمملكة، وينضم للمبادرة كذلك مجلس الغرف التجارية، وتهدف المبادرة لتوفير ما لا يقل عن 45 وظيفة لأبناء الدولة، يمكن شغلها بوزارة النقل، وقد نجحت الجهات المنظمة بالفترة الماضية في قطع شوط كبير نحو تحقيق أهداف المبادرة وتوفير الوظائف المشار إليها، مؤكدًا على قرب انتهاء المبادرة وتوفير كامل الوظائف المعلن عنها خلال أشهر قليلة من الآن.

التوطين في وزارة النقل

وخلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام التجمع الصحفي، على خلفية افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، أكد على استهداف المعرض لبناء جسر للتواصل بين مقدمي الوظائف وطالبيها من أبناء المملكة، موضحًا أن الوظائف التي من المتوقع طرحها من خلال المعرض، لن تقل عن ال5 آلاف وظيفة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

وأكد وزير النقل خلال تصريحاته، على أن محور خلق الوظائف والتوطين أحد أبرز المحاور الاستراتيجية للوزارة، وقد تم منذ أشهر معدودة، قيام ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، بإطلاق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ومن المنتظر أن نشهد جهود كبيرة سيتم تطويعها بالفترة المقبلة، لخدمة توطين قطاع النقل ومنح السعوديين النصيب الأكبر من الوظائف التي يوفرها القطاع.

إطلاق الأكاديمية اللوجستية

وأشار وزير النقل خلال تصريحاته، إلى الحدث الذي تم بالعام الماضي، فيما يتعلق بإطلاق الأكاديمية اللوجستية، والتي تستهدف في المقام الأول، توفير الكفاءات الوطنية التي على درجة عالية من التدريب، لتتمكن من شغل كبرى الوظائف المتوفرة في قطاع النقل، وغيرها من الخدمات اللوجستية، وننتظر خلال الأسابيع المقبلة، تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية، ليتم بعدها البدء في استقبال الدفعة الثانية.

والأكاديمية بجانب مجموعة المعاهد القائمة بهذه الفترة، هي في الحقيقة تابعة لمنظومة النقل، ومن بين المعاهد المشار إليها، معهد سرب للوظائف المتعلقة بالقطاعات، والذي كان قد أتاح الفرصة أمام النساء بالأمس من خلال إعلانه، حيث قام بالكشف عن فتح المجال أمام السيدات، للمشاركة في قيادة القطارات، وتعتبر تلك سابقة في تاريخ المملكة.