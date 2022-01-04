طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت بكوب حليب واحد بطعم يجنن احلي من الجاهزة

الجبنة المثلثات من أهم أنواع الأجبان بل ومن أشهرها على الإطلاق، وبالنسبة لمكونات عمل الجبن المثلثات وصفة شهيرة من الممكن أن يتم عملها في المنزل، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن يتم من خلالها التحضير لخليط جبن المثلثات فهي بسيطة للغاية ولا تحتاج لأي خطوات معقدة فقط ينبغي اتباع ما سنقوم بالعرض له من خلال ما يلي من السطور التالية نتعرف على المقدار الأساسي للجبن المثلثات وخطوات التحضير الصحيحة لهذا النوع المميز من الأجبان.

طريقة عمل الجبنة المثلثات

الجبنة المثلثات نوع مهم من الأجبان سهلة التحضير والتي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها في البيت بخطوات بسيطة ومكونات بسيطة جدا، وبالنسبة لمكونات عمل جبن المثلثات فهي بسيطة ونذكرها من خلال ما يلي من السطور الآتية حيث تعتبر نوعية الجبن المثلثات من نوع الجبن المطبوخ المميز والذي يفضل تناوله مختلف الأطفال، ومكونات وصفة الجبن المثلثات نتعرف عليها من خلال ما يلي:

مكونات إعداد الجبنة المثلثات

مكونات ومقادير العمل التي من السهل أن يتم تحضيرها لعمل جبن المثلثات ما سنقوم بعرضه من خلال النقاط القادمة:

كوبان من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب زيت.

ملعقتان من الدقيق.

مكعبان من الزبدة.

ملعقتان من النشا.

ملح.

مثلثين من الجبن.

ثلاث ملاعق من مكون جبن كريمي.

طريقة عمل الجبنة المثلثات

الجبن المثلثات نقوم بالتحضير لها من خلال استعمال ما قد سبق ذكره من مكونات بالفقرة السابقة: