خطوات حساب الراتب التقاعدي في السعودية وشروط الاستحقاق

خطوات حساب الراتب التقاعدي في السعودية، الآن سمح قانون التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية، حساب الراتب التقاعدي لجميع الحالات، سواء كان ذلك بوصول المواطن إلى السن النظامي لاستحقاق المعاش، أو في حالة ترك العمل أو الإصابة الجسيمة التي تقعد الموظف عن العمل، ويأتي ذلك في حدود النظام التقاعدي الجديد التي طبقته حكومة المملكة، ويكون ذلك بهدف حفظ حقوق العاملين في القطاع العام والخاص، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة سعودية أنشأت، بهدف تسهيل المشاكل الاقتصادية والمالية للموظفين الذين أحيلوا إلى سن المعاش، كما يمكن الاطلاع علي خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد.

خطوات حساب الراتب التقاعدي في السعودية

يمكن لأي مواطن أو مواطنة حساب الراتب التقاعدي في السعودية، وذلك عبر المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، وهي خِدمة مُخصصة لاستعراض قيمة المعاش بعد التقاعد، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول عبر شبكة الأنترنت إلي رابط الإلكتروني لحاسبة الراتب التقاعدي. ثم بعد قم بتحديد الجنس. قم ب تحديد نوع الخدمة (مدني/عسكري). عليك تحديد سبب ترك الخدمة، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز بسبب العمل. يلي ذلك إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية، أو في حالة إلغاء الوظيفة، أو الاستقالة. يجب إدخال آخر راتب حصل عليه المتقاعد عن العمل. ثم تحديد عدد سنوات الخدمة المدنية أو العسكرية. قم بتحديد عدد أشهر الخدمة المدنية أو العسكرية. وأخيرا أنقر على أيقونة عرض قيمة المعاش.

شروط استحقاق راتب التقاعد في المملكة

وللحصول على راتب التقاعديّة في المملكة، لا بُد من استيفاء عددٍ من الشروط، على النحو التّالي:

يشترط مرور 18 سنة في العمل، أو 20 سنة بين الخدمة العسكرية والمدنية. لابد أن يصل المتقاعد إلى سن التقاعد المحدد بالمملكة. ثم بعد في حالة الوفاة العادية أو الوفاة الناتجة عن الإصابة في العمل. يلزم التقاعد نتيجة غياب اللياقة البدنية للشخص المتقاعد. يسمح بطلب التقاعد المبكر، خصوصًا إذا قضى 15 سنة متواصلًا في عمله. لابد من انتهاء الخدمة بسبب العمل نفسه.

بلوغ الشخص سن التقاعد وهو ما يتراوح من ستين عامًا إلى خمسة وستين وذلك طبقًا لقانون كل دولة وفي هذه الحالة الإحالة جبرية. ثم وجود أسباب صحية تمنع الشخص من مزاولة المهنة. بناءا على طلب الموظف فيما يعرف بالمعاش المبكر على شرط أن يبلغ الشخص مدة لا تقل عن عشرين عامًا مزاولًا للمهنة. جدير بالذكر أن الشخص المتوفى وهو مؤمن عليه بغض النظر عن مدة التأمين سواء طويلة أو مدة قليلة فإن الورثة يحصلون على معاش المتوفى.

حالات الإحالة إلى التقاعدطريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد

قم بتحميل التطبيق أو فتح الموقع الرسمي للمؤسسة من المتصفح الخاص بحاسوبك، ثم بعد اضغط على إنشاء حساب، قم بإدخال اسمك، ورقم هويتك، ورقم جوالك، ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، أنشئ الرمز السري الخاص بك، ثم أعِد كتابته مرة أخرى من أجل تأكيده، أنقر على إنشاء حساب، ثم انتظر رسالة التأكيد إما عبر بريدك الإلكتروني أو عبر رسالة نصية SMS .