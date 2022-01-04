الاردن : وفاة طالبة داخل سكن .. والأمن يحقق

دوت الخليج : - توفيت طالبة ليلة الاحد الاثنين في محافظة معان اثر وعكة صحية . وقال مصدر : ان طالبة اصيبت بوعكة صحية داخل سكن جامعي ، مما استدعى نقلها الى المستشفى لاجراء اللازم ، وما لبثت ان فارقت الحياة . وبين : انه تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة . والتحقيق جار .

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