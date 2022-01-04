نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب للاستفادة من تعويض الأسر المتضررة من أمطار البحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبذل الجهات الحكومية في مملكة البحرين مساعي حثيثة لعلاج مشكلة تركز مياه الأمطار في الطرقات، وبالنظر لما تسببت به الأمطار من أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين تم اقتراح تقديم الدعم للاسر المتضررة في شكل تعويض، والذي أوكل ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء الى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لبدء صرف هذا الدعم الإنساني وعلى إثر ذلك تم فتح باب تسجيل المتضررين طلباتهم بشكل إلكتروني على موقع المؤسسة الملكية.

موعد تقديم طلب تلقي دعم المتضررين من الأمطار

وأوضح مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية بأن التسجيل متاح لجميع الأسر التي تضررت من الأمطار التي شهدتها مؤخراً مملكة البحرين، ويتحدد التقديم لهذا الدعم بالطرق الإلكترونية عبر رابط خصصته المؤسسة في موقعها الرسمي وهو www.rhf.gov.bh ، وسوف تستقبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية طلبات الدعم من جميع المواطنين حتى تاريخ 17 يناير 2022 من هذا الشهر، وأكد السيد على ضرورة التحري في إدخال البيانات الدقيقة اثناء ملئ الاستمارة الالكترونية وإرفاق كافة المستندات فضلاً عن تقديم بيان تفصيلي عن الأضرار والتقاط صور لها.

وقد عهد ناصر بن حمد عَهد الى المؤسسة بالإشراف على تقييمات الطلبات المقدمة وفق أنظمة المؤسسة، وبناء على ما يقدمه المستفيد من معلومات تكون صحيحة متعلقة بالحالة العملية اثناء التسجيل وإرفاق كافة المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية ونسخة IBAN لرب الأسرة على ان يكون التقديم في المهلة المعلنة وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة

خدمة دعم الأسر المتضررة من الأمطار

ويتم التقدم بالدعم لمساعدة منازل المواطنين المتضررين مؤخراً من نزول أمطار البحرين. ويشرف المعنيين على دراسة طلبات التقديم على الدعم المذكور على موقع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كما يقوّم ممثلي المحافظات بإنشاء لجنة مصغرة لتقييم وحصر الاضرار ثم رفعها الى اللجنة الوطنية لمساعدة متضرري الأمطار التابعة للمؤسسة الخيرية الملكية.

ومقدم طلب التعويضات ملزم بتدوين كافة التفاصيل المتعلقة بالأضرار ضمن رسالة في استمارة الطلب، وكذلك إرفاق خمس صور ملونة واضحة للخسائر وذلك لحصرها بدقة. ولا يلتفت لأي طلب ناقص المستندات، وفي حال الموافقة يتم إشعار المستفيد بقبول طلبه ويتم تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي المسجل به.

المقال سيساعد في الإجابة على الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على دعم مساعدات متضرري أمطار البحرين

ماهي المستندات التي يتم تقديمها إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للحصول على تعويض.

ما هو موقع المؤسسة الملكية الخيرية الالكتروني.

متى موعد فتح باب التسجيل للمتضررين من الأمطار في مملكة البحرين.

كيف أحصل على مساعدة المتضررين من الأمطار في مملكة البحرين

وفرت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رابط مخصص للتقديم على قيمة التعويض المادي بسبب الأمطار التي شهدتها محافظات البحرين، وأوضحت المؤسسة ماهي خطوات تقديم طلبات مؤكدة ان ذلك يتم على موقعها بشكل إلكتروني، وقد أوجزت المؤسسة الملكية خطوات ملئ الاستمارة الإلكترونية بالخدمة في النقاط التالية.