انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022. بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2585 375 2 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 562437 543129 8883 بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الاثنين 3 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 723 612 20 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 387882 322180 21817 بيان كورونا دولة الكويت يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 982 171 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 419314 412073 2468 تقرير امس: أعداد إصابات كورونا في جميع الدول العربية يوم الإثنين 3 يناير 2022 بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2581 796 1 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 772189 748511 2170 بيان كورونا دولة عمان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 232 27 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 306240 300559 4117 بيان كورونا دولة البحرين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 880 219 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 248224 277899 1395 بيان كورونا دولة قطر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 1695 1198 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 255231 246274 618 بيان كورونا دولة اليمن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 8 12 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 10138 7039 1984 بيان كورونا دولة المغرب يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 4299 1147 5 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 971961 943070 14867 بيان كورونا دولة الجزائر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 373 274 7 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 219532 150829 6298 بيان كورونا دولة الأردن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 1682 3546 32 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 1067253 1027501 12742 بيان كورونا دولة سوريا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 27 120 3 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 50364 32881 2908 بيان كورونا دولة لبنان يوم الإثنين 3 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2994 0 20 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 735727 659448 9174 بيان كورونا دولة العراق يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 318 326 8 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 2094667 2066049 24182 بيان كورونا دولة ليبيا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 651 516 13 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 390935 378046 5740 بيان كورونا دولة تونس يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 542 345 2 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 728802 696893 25588 بيان كورونا دولة فلسطين يوم الأحد 2 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 295 248 3 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 440282 432266 4678 بيان كورونا دولة السودان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 0 0 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 46518 38714 3331

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