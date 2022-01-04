انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.
بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2585
|375
|2
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|562437
|543129
|8883
بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الاثنين 3 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|723
|612
|20
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|387882
|322180
|21817
بيان كورونا دولة الكويت يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|982
|171
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|419314
|412073
|2468
تقرير امس: أعداد إصابات كورونا في جميع الدول العربية يوم الإثنين 3 يناير 2022
بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2581
|796
|1
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|772189
|748511
|2170
بيان كورونا دولة عمان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|232
|27
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|306240
|300559
|4117
بيان كورونا دولة البحرين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|880
|219
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|248224
|277899
|1395
بيان كورونا دولة قطر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|1695
|1198
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|255231
|246274
|618
بيان كورونا دولة اليمن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|8
|12
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|10138
|7039
|1984
بيان كورونا دولة المغرب يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|4299
|1147
|5
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|971961
|943070
|14867
بيان كورونا دولة الجزائر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|373
|274
|7
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|219532
|150829
|6298
بيان كورونا دولة الأردن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|1682
|3546
|32
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|1067253
|1027501
|12742
بيان كورونا دولة سوريا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|27
|120
|3
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|50364
|32881
|2908
بيان كورونا دولة لبنان يوم الإثنين 3 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2994
|0
|20
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|735727
|659448
|9174
بيان كورونا دولة العراق يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|318
|326
|8
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|2094667
|2066049
|24182
بيان كورونا دولة ليبيا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|651
|516
|13
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|390935
|378046
|5740
بيان كورونا دولة تونس يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|542
|345
|2
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|728802
|696893
|25588
بيان كورونا دولة فلسطين يوم الأحد 2 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|295
|248
|3
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|440282
|432266
|4678
بيان كورونا دولة السودان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|0
|0
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|46518
|38714
|3331
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