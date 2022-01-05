من أول استخدام تخلصي من الشيب والشعر الأبيض نهائيا بأفضل وصفات طبيعية هقولك عليها

خلطة القضاء على الشعر الأبيض والشيب، أغلب الأشخاص يعانون من ظهور بعض علامات الشيخوخة، والتي يعتبر الشيب منها وهو ظهور الشعر الأبيض، ولن يقتصر ظهور على كبار السن فقط، بل من الممكن أن تجد شاباً يعاني من ذلك، لذلك يبحث الكثيرين عن طرق للقضاء عليه، ومن خلال المقال سنشير إلى بعض هذه الطرق لنساعدك على القضاء نهائياً.

خلطة القضاء على الشعر الأبيض والشيب

يمكنك التخلص من الشعر الأبيض بواسطة مجموعة من الخلطات، والتي سنقوم بعرض بعضها، وهي كلأتي:

خلطة بودرة ألأملا للقضاء على الشعر الأبيض

تدخل بودرة الأملأ في علاج الشيب نهائياً، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقتان من بودرة الأملا.

نصفة ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

فرشاة أسنان قديمة أو خاصة بالشعر.

جوانتي طبي.

كوب من الماء الساخن.

الطريقة:

قومي بوضع الحناء في طبق متوسط الحجم.

أضيفي إليها بودرة الأملا.

قلبيهم جيداً حتى يمتزجا.

قومي بإضافة القهوة المطحونة.

قلبي جيداً المكونات.

أضيفي الماء الساخن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة.

قسمي شعرك إلى خصل صغيرة.

استخدمي فرشاة الأسنان في دهن الشعر بالكامل بالخليط.

غطي شعرك بغطاء شعر مناسب.

اتركي شعرك مغطي لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بنوع شامبو مناسب.

اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

كرري الخلطة مرة كل أسبوع.

خلطة الشاي الأسود للتخلص من الشيب

استخدمي أوراق الشاي الأسود في علاج الشيب نهائياً، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

أربع ملاعق من أوراق الشاي الأسود المطحونة.

كوب من الماء.

طبق يتحمل الحرارة.

الطريقة:

ضعي الطبق على نار متوسطة.

قومي بإضافة الشاي الأسود المطحون.

أضيفي إليه الماء، ودعيه يغلي جيداً.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء بالتساوي، وكل جزء قسميه إلى جزئين.

استخدمي فرشاة في دهن شعرك بالخليط.

اتركيه على الشعر نصف ساعة، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر.

كرري الوصفة يومياً للحصول على أفضل نتائج.

خلطة الكاري للتخلص من الشعر الأبيض

يمكن تغيير لون الشعر من الأبيض إلى اللون الطبيعي من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

أربع ملاعق من الكاري المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الماء الدافئ.

الطريقة: