تسجيل دخول منصة العمل التطوعي وإنشاء حساب جديد

تسجيل دخول منصة العمل التطوعي، حيث تعد منصة العمل التطوعي من أهم المنصات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي الربط الدائم بين جميع الأفراد المتطوعين وبين كافة الجهات والمؤسسات التي تعمل علي توفير فرص تطوعية متعددة المهام من خلال عدة مجالات يتم تحديدها من جانب هذه الهيئات، وتهدف المنصة الي إجراء تنظيم مميز للجميع لعملية التطوع داخل الأراضي السعودية بصورة إلكترونية سريعة، لذا يجب علي كل شخص متطوع أن يقوم بالعمل علي إنشاء حساب بمنصة العمل التطوعي حتي يستطيع توجيه نشاط التطوع الخاص به، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة العمل التطوعي.تسجيل دخول منصة العمل التطوعي
يستطيع الجميع داخل المملكة القيام بتسجيل دخول منصة العمل التطوعي، من خلال أن يقوم الشخص باتباع عدد من الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني سريع من خلال التفاصيل الأتية:
- يجب الدخول علي رابط تسجيل الدخول التالي: منصة العمل التطوعي.
- يجب علي المستخدم للمنصة أن يقوم بالضغط على خدمة “تسجيل كمتطوع”.
- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.
- إدراج كلمة المرور التي تخص كل شخص علي حده.
- التوجه للضغط على تبويب “تحقق”.
- الضغط على تبويب “تسجيل الدخول” الي المنصة.
- سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تفعيل الي الجوال الشخصي.
- النقر علي تبويب “تحقق الآن”.
- بعدها يستطيع المستخدم الدخول الي المنصة واستخدام خدمات المنصة بشكل إلكتروني سهل.
يمكن لأي مستخدم جديد القيام بإنشاء حساب جديد بمنصة العمل التطوعي من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يبدأ تسجيل الحساب بالدخول علي المنصة التالية: العمل التطوعي.
- الضغط من خدمات الموقع علي “تسجيل حساب جديد”.
- يجب أن يتم تحديد بعض المعلومات الأساسية مثل (الجنسية السعودية، تسجيل رقم الهوية الوطنية، تسجيل تاريخ الميلاد، رقم الجوال).
- النقر على “سجل الآن”.
- في حالات التسجيل للمتطوعين من جنسيات مختلفة فيجب تحديد الجنسية “غير سعودي”.
- سوف يتم إرسال رسالة تفعيل علي الجوال من أجل التحقق.
- النقر على تبويب تحقق.
- يشترط الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.
- الضغط علي تسجيل الحساب.
الوسوم
تسجيل دخول منصة العمل التطوعي، حيث تعد منصة العمل التطوعي من أهم المنصات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي الربط الدائم بين جميع الأفراد المتطوعين وبين كافة الجهات والمؤسسات التي تعمل علي توفير فرص تطوعية متعددة المهام من خلال عدة مجالات يتم تحديدها من جانب هذه الهيئات، وتهدف المنصة الي إجراء تنظيم مميز للجميع لعملية التطوع داخل الأراضي السعودية بصورة إلكترونية سريعة، لذا يجب علي كل شخص متطوع أن يقوم بالعمل علي إنشاء حساب بمنصة العمل التطوعي حتي يستطيع توجيه نشاط التطوع الخاص به، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة العمل التطوعي.تسجيل دخول منصة العمل التطوعي
يستطيع الجميع داخل المملكة القيام بتسجيل دخول منصة العمل التطوعي، من خلال أن يقوم الشخص باتباع عدد من الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني سريع من خلال التفاصيل الأتية:
- يجب الدخول علي رابط تسجيل الدخول التالي: منصة العمل التطوعي.
- يجب علي المستخدم للمنصة أن يقوم بالضغط على خدمة “تسجيل كمتطوع”.
- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.
- إدراج كلمة المرور التي تخص كل شخص علي حده.
- التوجه للضغط على تبويب “تحقق”.
- الضغط على تبويب “تسجيل الدخول” الي المنصة.
- سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تفعيل الي الجوال الشخصي.
- النقر علي تبويب “تحقق الآن”.
- بعدها يستطيع المستخدم الدخول الي المنصة واستخدام خدمات المنصة بشكل إلكتروني سهل.
يمكن لأي مستخدم جديد القيام بإنشاء حساب جديد بمنصة العمل التطوعي من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يبدأ تسجيل الحساب بالدخول علي المنصة التالية: العمل التطوعي.
- الضغط من خدمات الموقع علي “تسجيل حساب جديد”.
- يجب أن يتم تحديد بعض المعلومات الأساسية مثل (الجنسية السعودية، تسجيل رقم الهوية الوطنية، تسجيل تاريخ الميلاد، رقم الجوال).
- النقر على “سجل الآن”.
- في حالات التسجيل للمتطوعين من جنسيات مختلفة فيجب تحديد الجنسية “غير سعودي”.
- سوف يتم إرسال رسالة تفعيل علي الجوال من أجل التحقق.
- النقر على تبويب تحقق.
- يشترط الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.
- الضغط علي تسجيل الحساب.