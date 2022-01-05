تسجيل دخول منصة العمل التطوعي وإنشاء حساب جديد

تسجيل دخول منصة العمل التطوعي، حيث تعد منصة العمل التطوعي من أهم المنصات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي الربط الدائم بين جميع الأفراد المتطوعين وبين كافة الجهات والمؤسسات التي تعمل علي توفير فرص تطوعية متعددة المهام من خلال عدة مجالات يتم تحديدها من جانب هذه الهيئات، وتهدف المنصة الي إجراء تنظيم مميز للجميع لعملية التطوع داخل الأراضي السعودية بصورة إلكترونية سريعة، لذا يجب علي كل شخص متطوع أن يقوم بالعمل علي إنشاء حساب بمنصة العمل التطوعي حتي يستطيع توجيه نشاط التطوع الخاص به، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة العمل التطوعي.

تسجيل دخول منصة العمل التطوعي

يستطيع الجميع داخل المملكة القيام بتسجيل دخول منصة العمل التطوعي، من خلال أن يقوم الشخص باتباع عدد من الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني سريع من خلال التفاصيل الأتية:

يجب الدخول علي رابط تسجيل الدخول التالي: منصة العمل التطوعي.

يجب علي المستخدم للمنصة أن يقوم بالضغط على خدمة “تسجيل كمتطوع”.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

إدراج كلمة المرور التي تخص كل شخص علي حده.

التوجه للضغط على تبويب “تحقق”.

الضغط على تبويب “تسجيل الدخول” الي المنصة.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تفعيل الي الجوال الشخصي.

النقر علي تبويب “تحقق الآن”.

بعدها يستطيع المستخدم الدخول الي المنصة واستخدام خدمات المنصة بشكل إلكتروني سهل.

تسجيل حساب في منصة العمل التطوعي

يمكن لأي مستخدم جديد القيام بإنشاء حساب جديد بمنصة العمل التطوعي من خلال تنفيذ الخطوات التالية: