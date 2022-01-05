خطوات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا أبشر

حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا أبشر من الخدمات المتاحة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقد تم تحديد موعد ستبدأ فيه المدارس الخاصة بتعليم قيادة السيارات لكلا الجنسين، وبإمكان جميع مواطني المملكة السعودية أخذ موعد مسبق من خلال خطوات سوف نعرضها بعد قليل، بالإضافة لموافاتكم ببقية التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، بالإضافة للحديث عن المزاد المعلن بشأن اللوحات المميزة، لذلك كونوا معنا.

حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا أبشر

قامت الهيئة العامة للمرور بالسعودية بالإعلان عن خدمة جديدة من نوعها، تخص حجز موعد إلكتروني مسبق لتعلم القيادة، وهذا الحجز يكون من خلال بوابة “أبشر” التابعة رسميًا لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية.

فيما أوضحت إدارة المرور أن الموعد الذي تم تحديده لاستقبال رغبات حجز موعد لتعلم القيادة من خلال المدارس المعتمدة لهذا الشأن، سيكون بدايةً من اليوم الموافق 4 يناير.

وقد أعلن المسئولون عن أهمية إطلاق مثل تلك الخدمة، حيث تيسر أمر حجز مكان، لتنظيم الأمر بين الراغبين في الحصول على هذه الخاصية الجديدة.

طريقة حجز موعد لتعلم القيادة

يمكن لراغبي الحصول على تلك الخدمة المميزة من الحجز عبر منصة أبشر نفسها، بتطبيق ما يلي:

ادخل إلى أبشر إلكترونيًا من هاتفك، عبر بوابة أبشر.

سجل الدخول إلى المنصة من خلال حسابك المسجل عليها من قبل.

اذهب إلى “الحجز” ثم اختر “حجز موعد.

اكتب جميع بياناتك الشخصية كل في مكانه المخصص.

املء الاستمارة الخاصة بطلب حجز الموعد.

سدد الرسوم المالية المقررة نظير الاستفادة بتلك الخدمة.

يتم اختيار المدرسة المناسبة لك، ثم تحديد موعد لك.

اذهب على “تأكيد”.

وبعد إتمام كل هذا بنجاح، يظهر لك رقم تذكرة الحجز.

مزاد اللوحات المميزة

خدمة أخرى أبدعت إدارة المرور في تديشنها، مما دفع محبي التفرد والتميز في التمتع بها، وهي خدمة يتم حجزها مسبقًا أيضًا إلكترونيًا، لحضور المزاد على لوحة مميزة بأرقامها، ودفع المبلغ المستحق مقابل الحصول عليها.

وهذه اللوحات تناسب جميع المركبات بمختلف أنواعها، سواء كانت دراجات آلية، سيارات ملاكي، سيارات نقل.

المزاد سوف يقام بشكل إلكتروني، وبعد ظهور النتيجة، يتم الإعلان عنها من خلال “أبشر للأفراد”.

وبعد ذلك يتم إرسال اللوحة للفائز عبر “سبل” وهي هيئة البريد السعودية.

علمنا حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا أبشر والموعد المخصص لذلك، بالإضافة للخطوات الواجب تنفيذها، كما تطرقنا في حديثنا لمزاد اللوحات المميزة، وكيفية الحصول عليها.