الآن.. توقيت صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2022 عبر وزارة المالية العراقية

بالتزامن مع بداية العام الجديد فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل قطاع كبير من المتقاعدين في جميع انحاء العراق للتعرف على تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين والخاصة بشهر كانون الثاني 2022، حيث اعلنت وزارة المالية العراقية خلال الايام الاخيرة أن دائرة المحاسبة قد قامت بتجهيز الدفعات التمويلية الخاصة برواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2022 ليتم طرحها في الموعد المحدد من قبل وزارة المالية، والتي تعد من اهم الرواتب التي يتم صرفها شهريا في العراقي للمستحقين في القطاعات المختلفة، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2022.

رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2022 في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية أنها تحرص على ارسال رسالة نصية على ارقام الهواتف الخاصة بكافة مستحقي رواتب التقاعد في العراق بجميع المحافظات، وذلك ليتم التوجه مباشرة الى منافذ الصرف لبحوث اعلى الراتب الخاص بالمستحق، وذلك بناءً على ضوابط الصرف بالاضافة الى الموعد الخاص بصرف الرواتب، حيث أكدت الحكومة العراقية حرصها على تقديم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بجميع القطاعات في الموعد الخاص بها نظرا لتقديم المساعدة للمستحقين وحتى يستطيع المستحقين تلبية احتياجتهم دون تأخير.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2022

وتبعا للبيان الرسمي المعلن من جانب وزارة المالية العراقية خلال الساعات الاخيرة، فمن المقرر ان تبدأ عملية صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع انحاء العراق لشهر كانون الثاني 2022 بداية من يوم الاربعاء الموافق الخامس من شهر يناير، وقد اكدت أنها حريصة على تنظيم عملية الصرف، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصرف والمنافذ المحددة، ليتم التوجه مباشرة الى صرف الراتب بعدما يتم تلقي الرسالة الخاصة بالصرف.

ضوابط صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وقد اكدت الحكومة العراقية على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم عملية الصرف الرواتب سواء من قبل المتقاعدين أو من قبل الموظفين في جميع انحاء العراق، وهي الالتزام بالتباعد وعدم التزاحم على منافذ الصرف، حيث تحرص وزارة المالية على تنظيم عملية الصرف من خلال تقسيم الصرف على اكثر من يوم لكافة القطاعات المستحقة لراتب التقاعد.