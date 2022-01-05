أهلية حساب المواطن شهر يناير كيفية الاستعلام وطريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

أهلية حساب المواطن شهر يناير ، أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد نزول حساب المواطن شهر يناير وأيضا عن تأهيل حساب المواطن لهذا الشهر، وقد صرح حساب المواطن الدفعة لشهر يناير عن نتائج تأهيل شهر يناير وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم، وقد صرح أيضا عن رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يناير وإمكانية الاستفسار عن تأهيل حساب المواطن الدفعة الخاصة بهذا الشهر بسهولة وبدون أية مشاكل، وقد كان حساب المواطن فتح باب التسجيل منذ فترة لذا سنعلم الجميع عن آخر مستجدات حساب المواطن في هذا المقال.

هو برنامج عدم لرفع مستوى المعيشة بالمملكة للأسر المحتاجة وذللك عبر نظام الأهلية المقدم من البرنامج بحيث يتم استهداف الأسر الأشد احتياجا عبر البرنامج وفقا للشروط المقدمة والخاصة ويمكن لأي من المستفيدين الاستفسار عن صدور أو صرف دفعة المساعدة وأيضا كافة شروط التقديم لكافة المواطنين وذلك عبر الرابط المخصص للبرنامج، ويتيح البرنامج أيضا حاسبة لمعرفة قيمة المساعدة وتوضيح الحد المانع بالإضافة لحد الإعفاء من التناقص وسنوضح كل هذا خلال المقال.

الأهلية لبرنامج المواطن

تم توضيح صدور نتائج الأهلية لحساب المواطن الخاص بيناير الجاري على أن يكون موعد صرف حساب المواطن دفعة الخاصة بشهر يناير يوم 10 من كل شهر ميلادي ككل شهر ويتم استثناء ميعاد الصرف إذا كانت هناك إجازات رسمية.

بعد أن وضحنا لجميع مستفيدي حساب المواطن عن استفسارات بشأن موعد صدور أهلية شهر يناير وموعد نزول الدفعة ورابط نتائج أهلية حساب المواطن، يتساءل العديد أيضا عن حاسبة المساعدة التقديرية وكيفية استخدامها، ولمعرفة الطريقة فهي كالآتي:

أولا قم بالدخول على رابط الحاسبة.

ثانيا اختر إذا كنت مسجل بالفعل في المساعدة أم لا.

ثالثا اختر حالتك إذا كنت رب أسرة أو مستقل.

رابعا باختيار رب أسرة فقم بتحديد عدد أفراد الأسرة لمن هم أكبر من 18 عاما.

خامسا أدخل عدد التابعين دون ال18 عاما.

سادسا قم بإدخال مجموع دخل الأسرة كاملة والتأكد قبل إدخاله عبر حسابه.

سابعا بالضغط على احسب.

ثامنا سيظهر لك قيمة الحد المانع والحد التناقصي ومقدار الدعم التقديري المخصص لك وحجم الأسرة.

أما في حالة كونك مستقل فإن العملية ستتم في خطوتين عبر إدخال قيمة الدخل الخاص بك ثم الضغط على احسب.

رقم البنك الأهلي المجاني وخدمات الأهلي موبايل وكيفية التسجيل في خدمة الأهلي موبايل.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن شهر يناير

من أجل الاستعلام عن الأهلية فيجب على المستفيد أن يكون ملما بشروط الأهلية لحساب المواطن والشروط كالتالي:

شرط الجنسية للمستفيد الرئيسي يجب أن يكون قائما وإلا عد غير مؤهل.

يجب أن يكون معيار الإقامة المحدد في الشروط قائما وهو أن يكون مقيما إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

البيانات المقدمة صحيحة ومتوافقة مع مصادر التأكد من البيانات.

تحديث الضمان الاجتماعي والنظام الجديد وشروط الاستحقاق التي أقرتها وزارة الموارد البشرية.

كيفية التحقق من نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير

من أجل التأكد من النتائج قم باتباع الخطوات الآتية كما سنوضحها لك:

بالدخول على الرابط الرسمي للبرنامج وتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

ثم ادخل على قائمة دراسة الأهلية.

من قائمة دراسة الأهلية ستظهر لك كافة بياناتك الخاصة إذا كنت مؤهل أم لا وحالات التابعين أيضا.

في حالة حدوث مشكلة أو كون بعض البيانات مبهمة وتحتاج إلى تفسير قم بإرسال شكوى عبر صوتك مسموع أو عبر حساب تويتر الخاص بهم.

الضمان الاجتماعي المقطوعة وبدائل دعم وزارة الموارد البشرية وتحديث البيانات الخاصة بها.